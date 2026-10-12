У Краматорську за новими адресами примусової евакуації залишаються 300 дітей, — міськрада

Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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11 жовтня 2026 року зону примусової евакуації в Краматорську вкотре розширили. На момент оголошення рішення за новими адресами перебували 314 дітей, але впродовж доби частину з них евакуювали.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо розповів начальник управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ виконкому Краматорської міської ради Ігор Єськов.

Від 11 жовтня в зону примусової евакуації в Краматорську увійшли ще 121 вулиця, пʼять провулків, два проспекти й стільки ж бульварів. Загалом за цими адресами на момент оголошення рішення перебували 314 дітей. На сьогодні, 12 жовтня 2026 року, 14 неповнолітніх звідти вже евакуювали.

Цього ж дня на нараді із начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним влада громади обговорила потребу у прискоренні евакуації.

“Найближчими днями, ймовірно, буде ще розширення зони примусової евакуації родин із дітьми”, — зауважив Ігор Єськов.

За його словами, від початку оголошення першої фази евакуації в окремих районах Краматорська та селищах громади жили 839 неповнолітніх. На сьогодні з урахуванням розширення зони їх залишилося 317. Випадків повернення сімей із дітьми у громаді не фіксували.

Нагадаємо, влада Краматорська розглядає зміни комендантської години — її можуть продовжити в майже 2,5 раза. Таке рішення поки не ухвалили.