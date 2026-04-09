Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У місті планують збудувати нову споруду цивільного захисту. На розробку проєктно-кошторисної документації з місцевого бюджету виділили понад 1,1 млн грн. Роботами займатиметься “Виробничо-будівельна компанія «НОВОБУД ПРАЙМ»”

Про деталі проєкту журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro та системи управління публічними закупівлями Dream.

Що відомо про закупівлю

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради оголосило закупівлю на розробку проєкту будівництва протирадіаційного укриття. Точну адресу об’єкта у документації не розголошують, зазначаючи лише, що він розташований у Краматорську.

Водночас на сайті системи управління публічними закупівлями Dream у технічному описі проєкту йдеться, що укриття планують облаштувати в підвальному приміщенні амбулаторії.

Замовник вирішив укласти прямий договір без використання електронної системи закупівель. Таке рішення пояснили дією воєнного стану та особливостями публічних закупівель, що дозволяють підписувати прямі контракти на роботи до 1,5 млн грн.

Проєкт передбачає створення документації для “нового будівництва споруди цивільного захисту”, очікувана вартість послуг – 1,15 млн грн.

У тендері взяла участь лише одна компанія — ТОВ “Виробничо-будівельна компанія «НОВОБУД ПРАЙМ»”, яка оцінила виконання роботи у суму, що точно збігається з очікуваною вартістю замовника.

За даними аналітичних систем, підрядник зареєстрований у Києві. Компанія підтвердила свою відповідність кваліфікаційним вимогам, і замовник не знайшов підстав для відмови у співпраці.

Розробку проєкту мають завершити до 19 червня 2026 року. Лише після цього перейдуть до будівництва укриття.

Проєкт покликаний забезпечити безперервну роботу медиків під час загрози обстрілів. Очікується, що після реалізації проєкту скористатися захистом одночасно зможуть 200 людей.

