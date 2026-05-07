Суд. Ілюстративне фото: Unsplash

СБУ затримала трьох блогерів у різних регіонах, яких підозрюють у несанкціонованому поширенні даних про ЗСУ. Серед них є чоловік з Донецької області — він нібито публікував відео про Сили оборони в Краматорську.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“На Донеччині викрито місцевого жителя, який “підсвічував” маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. Як встановило розслідування, відповідну інформацію блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у ТікТоку, яка отримала майже 100 тис. переглядів”, — уточнили в СБУ.

Там зазначили, що інших двох підозрюваних затримали в Чернігівській області. Вони нібито адміністрували телеграм-канали, де поширювали локації українських військ та правоохоронців.

Всім трьом затриманим вже повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 статті 114-1 (перешкоджання діяльності Збройних сил) та ч. 2 статті 114-2 (поширення інформації про розташування військових). Максимальне покарання — до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі до 15 років в’язниці засудили чоловіка, який на замовлення російських спецслужб чотири рази підпалював релейні шафи сигналізації на залізниці за гроші. Водночас він намагався обдурити росіян, видаючи раніше пошкоджені об’єкти за нові: знімав із нових ракурсів та перефарбовував відео. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про справу.