У Криворізькій громаді місцевому КП виділили додаткову суму на евакуацію техніки

У Криворізькій громаді додатково виділили понад 250 тис. грн місцевому комунальному підприємству. Серед іншого, ці гроші підуть на евакуацію техніки до безпечніших регіонів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Криворізької сільської військової адміністрації про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку громади на 2025 рік.

У розпорядженні від від 16 вересня 2025 року йдеться про збільшення фінансової підтримки для забезпечення сталого функціонування комунального підприємства КП “Агрокомсервіс” Криворізької сільської ради” на 259,44 тис грн.

Це гроші з місцевого бюджету, які підуть на на оплату праці працівників та евакуацію автотранспорту до безпечніших регіонів.

Загальна сума фінансування комунального підприємства складе 1967,44 тис грн.

Нагадаємо, 12 вересня 2025 року через наближення фронту з ще п’яти населених пунктів Криворізької громади оголосили примусову евакуацію дітей, в тому числі і з самого Криворіжжя.

Також ми розповідали, що з початку 2025 року з Донеччини вже переїхали 272 компанії.