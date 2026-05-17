У Києві 19 травня проведуть акцію на підтримку полонених захисників Маріупольського гарнізону

19 травня, у вівторок, у столиці відбудеться акція на підтримку українських військовополонених, які обороняли Маріуполь та досі залишаються у російському полоні. Захід розпочнеться о 9-ій на площі Івана Франка.

Про це повідомила громадська організація родин військовослужбовців, загиблих і постраждалих внаслідок масової страти в Оленівці “Спільнота Родин Оленівки”.

Організатори нагадують, що частина захисників Маріуполя перебуває у полоні вже четвертий рік. Йдеться, зокрема, про бійців “Азову”, морських піхотинців, нацгвардійців, прикордонників та поліцейських.

У зверненні родичі військовополонених також згадують про незаконні вироки українським захисникам та загиблих під час теракту в Оленівці.

Організатори закликають долучатися до акції, аби підтримати полонених захисників Маріупольського гарнізону та нагадати про необхідність їхнього повернення додому.

Нагадаємо, що понад тисяча полонених, захоплених Росією в 2022 році, досі чекають обміну. Українська сторона намагається повернути їх у першу чергу, поки погане ставлення в неволі не далося взнаки.