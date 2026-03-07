ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Жителі Бахмутської громади, які зараз перебувають у столиці або поруч, зможуть прийти на особистий прийом до представників міської ради. Там можна буде оформити або змінити реєстрацію місця проживання, отримати витяги з реєстрів, подати повідомлення про пошкоджене житло та скористатися іншими адмінпослугами.

Про це повідомили в Бахмутській міській раді.

Прийом проведуть у середу, 11 березня 2026 року, з 10:00 до 15:00 у Києві за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кабінет 204. Це Солом’янський район, неподалік від станції метро “Шулявська”.

У міській раді попереджають, що час прийому можуть змінити з урахуванням щоденних графіків відключення електроенергії.

Зустріч проводитимуть представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Під час візиту жителі громади зможуть скористатися кількома адміністративними послугами. Зокрема, можна буде:

зареєструвати або зняти з реєстрації місце проживання;

оновити дані в реєстрі територіальної громади та внести зміни до інформації про себе;

отримати витяг із реєстру територіальної громади;

подати повідомлення про пошкоджене чи знищене нерухоме майно через бойові дії.

Також під час зустрічі прийматимуть заяви на оформлення відстрочки від мобілізації, надаватимуть відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни та прийматимуть повідомлення про використання терміналів Starlink.

Окремо для відвідувачів організують запис на скринінг здоров’я для людей віком від 40 років. Крім цього, усі охочі зможуть отримати консультації щодо інших послуг, дізнатися про процедури оформлення документів і поставити запитання представникам адміністрації особисто.

Прийом проводитимуть за попереднім записом за телефонами:

(099)667-92-06, (098)850-05-61 — представник ЦНАПу;

(093)940-31-16, (068)851-50-89 — представники відділу реєстрації.

Отримати консультацію можна з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж телефонами. Також можна написати на електронну пошту: [email protected] чи [email protected].



