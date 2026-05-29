У Лиманській громаді обговорюють перепрофілювання трьох ліцеїв: як долучитися

Навчання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Лиманській МВА хочуть перетворити три ліцеї на гімназії з внутрішніми підрозділами початкової школи. Очікують, що оновлені заклади освіти запрацюють з 1 вересня 2027 року. Та поки в громаді збирають думки жителів щодо таких змін.

Про обговорення повідомили в Лиманській міській ВА.

Перепрофілювати в гімназії й перейменувати відповідним чином хочуть Новоселівський, Шандриголівський та Яворівський ліцеї Лиманської міської ради. Провести такі зміни мають із низки причин, та спільною для всіх цих закладів освіти є зменшення прогнозованої кількості учнів через початок роботи академічного ліцею в межах реформи освіти.

Для довідки: Нова українська школа (НУШ) — це реформа освіти, яка змінює те, як навчаються діти у школах. Її головна ідея в тому, щоб учні не просто запам’ятовували матеріал, а вчилися розуміти його і застосовувати в житті. У НУШ більше уваги приділяють практичним завданням, роботі в групах, розвитку критичного мислення та самостійності учнів. Учителі при цьому менше “читають лекції”, а більше допомагають дітям навчатися через практику. Згідно з реформою НУШ, заклади освіти розділять за рівнями. Замість шкіл І–III ступенів в Україні з’являться: гімназії — навчання з 1 по 9 клас (базова освіта);

ліцеї — профільна освіта для учнів 10–12 класів.

Остаточне рішення щодо перепрофілювання закладів освіти буде ухвалювати керівництво громади. Утім, 29 травня 2026 року щодо цього питання оголосили початок електронних консультацій із громадськістю. Вони триватимуть до 30 травня 2027 року включно. Долучитися до них можуть дієздатні люди, що зареєстровані на території Лиманської громади.

Узяти участь в консультаціях щодо перепрофілювання й перейменування ліцеїв жителі можуть на платформі E-DEM (для зареєстрованих користувачів):

за посиланням щодо Новоселівського ліцею;

за посиланням щодо Шандриголівського ліцею;

за посиланням щодо Яворівського ліцею.

Також подати свої пропозиції можна на електронну пошту: [email protected].

Якщо ж в учасників виникнуть питання, поставити їх буде можливо начальниці управління освіти, молоді та спорту Лиманської міськради Олександрі Капшук. Звʼязати з нею можна за номером: +38(066)08-53-181.

За рік, 9 липня 2027 року, віт щодо публічних консультацій опублікують на платформі E-DEM та офіційному сайті Лиманської міської ВА.

Раніше ми розповідали, що Добропільська міська ВА затвердила новий план трансформації мережі закладів освіти громади. Один із них перепрофілюють в академічний ліцей, а ще не менше шести закладів — стануть гімназіями з початковими підрозділами. Також чотири школи планують ліквідувати, а ще для чотирьох таку можливість розглядають, якщо вони не наберуть достатньої кількості учнів.