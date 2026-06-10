Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
10 червня влада Лимана схвалила компенсації жителям громади за знищені домівки на ще близько 12,5 мільйона гривень. Відшкодування місцеві отримають за програмою “єВідновлення”. Скільки заяв розглянули посадовці — розповідаємо далі.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Там розповіли про чергове засідання спеціалізованої комісії щодо компенсацій за знищені домівки у громаді. Цього разу відшкодування у межах програми “єВідновлення” погодили шістьом заявникам — це понад 12,5 мільйона гривень. Водночас посадовці не вказали адреси, за якими ухвалили рішення. Також відповідного розпорядження поки немає і на сайті військової адміністрації.
Зазначимо, що перевірити наявність даних про відшкодування власники житла можуть у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу. Після цього потрібно буде підготувати документи для подачі заяви на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
Як уточнили у Лиманській ВА, серед заявників були й ті, кому відмовили — цього разу їх усього пʼять. Серед найпоширеніших причин відмови посадовці називають помилково обраний вид компенсації.
Нагадаємо, на початку червня комісія при Лиманській міській військовій адміністрації встановила факт знищення 24 житлових будинків у низці сіл громади. Власники нерухомості за вказаними адресами тепер зможуть подати заяви на державну компенсацію.