Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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10 червня влада Лимана схвалила компенсації жителям громади за знищені домівки на ще близько 12,5 мільйона гривень. Відшкодування місцеві отримають за програмою “єВідновлення”. Скільки заяв розглянули посадовці — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли про чергове засідання спеціалізованої комісії щодо компенсацій за знищені домівки у громаді. Цього разу відшкодування у межах програми “єВідновлення” погодили шістьом заявникам — це понад 12,5 мільйона гривень. Водночас посадовці не вказали адреси, за якими ухвалили рішення. Також відповідного розпорядження поки немає і на сайті військової адміністрації.

Зазначимо, що перевірити наявність даних про відшкодування власники житла можуть у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу. Після цього потрібно буде підготувати документи для подачі заяви на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.