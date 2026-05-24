Літній відпочинок дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Лиманській громаді затвердили порядок компенсації вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2026 році. Отримати відшкодування зможуть як діти пільгових категорій, так і неповнолітні з сімей із дітьми, які евакуювалися за межі громади через війну.

Відповідне розпорядження підписав начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

Хто може отримати компенсацію за путівку

Компенсація стосується дітей віком від 7 до 18 років, які зареєстровані у Лиманській громаді та евакуювалися або перемістилися за її межі.

Йдеться про дві категорії. Для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть відшкодувати повну вартість путівки. Для інших передбачене часткове відшкодування.

У документі зазначили, що часткова компенсація становитиме 3 512 грн. Тобто один прожитковий мінімум на дитину віком від 6 до 18 років, встановлений законом на 1 січня 2026 року.

Для яких пільгових категорій відшкодують повну суму путівки на оздоровлення

Повне відшкодування можуть отримати, зокрема:

діти учасників бойових дій;

діти ВПО;

діти з інвалідністю;

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;

діти-сироти;

діти, чиї батьки загинули через війну;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

талановиті та обдаровані діти;

переможці конкурсів, олімпіад та спортивних змагань;

відмінники навчання.

Як отримати компенсацію

Батьки або опікуни мають самостійно обрати дитячий заклад оздоровлення та подати документи до Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради. Приклад заяви додається до тексту розпорядження начальника Лиманської ВА.

Документи необхідно надсилати на пошту [email protected]. За уточненнями можна звертатися за номером телефону +38 (066) 278 23 26.

Важливо: заклад оздоровлення має пройти державну атестацію, мати акт приймання на 2026 рік, працювати на території, де не ведуться бойові дії і яка не є окупованою.

Які документи потрібно подати

Для отримання компенсації потрібні:

заява;

копія свідоцтва про народження або паспорта дитини;

копія паспорта одного з батьків або опікуна;

ІПН;

згода на обробку персональних даних;

витяг про місце проживання або довідка ВПО;

довідка про те, що дитина не отримувала іншу пільгову путівку цього року.

Для часткової компенсації також потрібно надати документ про оплату різниці між вартістю путівки та сумою відшкодування.

Окремі категорії дітей мають додатково подати документи, які підтверджують пільговий статус — наприклад, посвідчення УБД, довідку ВПО, медичні документи або дипломи й грамоти.

Що ще варто знати

Компенсацію надаватимуть один раз на рік. Рішення ухвалюватиме спеціальна комісія при Управлінні соцзахисту.

Після завершення оздоровлення батьки або опікуни мають подати зворотній талон путівки або інше підтвердження, що дитина дійсно перебувала у закладі відпочинку. У разі дострокового виїзду компенсацію нараховуватимуть лише за фактично використані дні перебування.

