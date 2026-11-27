Профільна комісія з обстеження нерухомого майна визнала зруйнованими ще 93 приватні й два багатоквартирні будинки в громаді. Найбільше таких було в Ямполі й Лимані. Повний список адрес, що потрапили до переліку, публікуємо в матеріалі.
Про рішення комісії повідомили в Лиманській міській військовій адміністрації.
Там зазначили, що з 24 по 26 листопада профільна комісія провела три засідання й 146 дистанційних обстежень. У результаті чотири будинки в громаді зруйнованими так і не визнали, а щодо 47 зазначили, що встановити факт їхнього руйнування неможливо.
Утім, до переліку зруйнованих будівель потрапили 95 будинків:
с. Діброва:
вулиця Озерна, будинок 13;
вулиця Сонячна, будинок 3.
с-ще Дробишеве:
вулиця Державна, будинок 124;
вулиця Сомова, будинок 16;
вулиця Степова, будинок 1.
с. Закітне:
вулиця Ємченко, будинок 4;
вулиця Кринична, будинок 19;
вулиця Харківська, будинок 5.
с-ще Зарічне:
вулиця Довга, будинок 70;
вулиця Шаблін Яр, будинок 5;
вулиця Шевченка, будинок 11.
с. Крива Лука:
вулиця Молодіжна, будинок 1;
вулиця Молодіжна, будинок 7;
вулиця Сонячна, будинок 5;
вулиця Центральна, будинок 4;
провулок Тихий, будинок 3.
м. Лиман:
вулиця Виноградна, будинок 5;
вулиця Вишнева, будинок 66;
вулиця Гасієва К. ім., будинок 10а;
вулиця Героїв десантників, будинок 136;
вулиця Гостинна, будинок 71;
вулиця Донецька, будинок 1;
вулиця Коцюбинського Михайла ім., будинок 70;
вулиця Нова, будинок 6;
вулиця Підлісна, будинок 57;
вулиця Покровська, будинок 45а;
вулиця Поштова, будинок 47;
вулиця Приймаченко Марії ім., будинок 35;
вулиця Світанкова, будинок 85;
вулиця Сердюка, будинок 32;
вулиця Скорика Мирослава ім., будинок 49;
вулиця Слобожанська, будинок 82;
вулиця Солов’яненка Анатолія, будинок 22;
вулиця Сосюри Володимира ім., будинок 57;
вулиця Стуса Василя ім., будинок 19;
вулиця Тиха, будинок 2;
вулиця Тичини Павла ім., будинок 3;
вулиця Хмельницького Б., будинок 33;
провулок Запорізький, будинок 23;
провулок Лісний, будинок 3;
СТ “Зелений яблуневий сад”, будинок 438.
с. Лозове:
вулиця Жилмасив, будинок 26;
провулок Мирний, будинок 48.
с-ще Нове:
вулиця Шевченка Тараса ім., будинок 34.
с. Озерне:
вулиця Зелений Гай, будинок 6;
вулиця Кар’єрна, будинок 16;
вулиця Лугова, будинок 3;
вулиця Лугова, будинок 3а;
вулиця Миру, будинок 6.
с. Рубці:
вулиця Лісна, будинок 15;
вулиця Нова, будинок 24;
вулиця Підлісна, будинок 23;
с. Терни:
вулиця Центральна, будинок 122.
с. Шандриголове:
вулиця Гутченка, будинок 20;
вулиця Гутченка, будинок 115;
вулиця Лугова, будинок 81.
с. Щурове:
вулиця Зарічна, будинок 42;
вулиця Соборна, будинок 51.
с-ще Ямпіль:
вулиця Врожайна, будинок 24;
вулиця Донецька, будинок 17а;
вулиця Донецька, будинок 39;
вулиця Зарічна, будинок 25;
вулиця Зарічна, будинок 39;
вулиця Зелена, будинок 8;
вулиця Лісна, будинок 3;
вулиця Лісна, будинок 4;
вулиця Молодіжна, будинок 23д
вулиця Партизанська, будинок 4;
вулиця Партизанська, будинок 68;
вулиця Підлісна, будинок 47;
вулиця Площа Слави, будинок 8;
вулиця Площа Слави, будинок 22;
вулиця Площа Слави, будинок 23;
вулиця Свободи, будинок 46;
вулиця Тиха, будинок 25;
вулиця Травнева, будинок 34;
вулиця Травнева, будинок 35;
вулиця Центральна, будинок 16;
вулиця Шевченка, будинок 28;
вулиця Щастя, будинок 33;
вулиця Щастя, будинок 66;
провулок Донецький, будинок 2а;
провулок Молодіжний, будинок 12;
провулок Першотравневий, будинок 35;
провулок Підлісний, будинок 1а;
провулок Підлісний, будинок 7а;
провулок Тихий, будинок 2а;
провулок Центральний, будинок 8;
провулок Центральний, будинок 26.
с. Ямполівка:
вулиця Центральна, будинок 9.
с-ще Ярова:
вулиця Гутянська, будинок 113;
провулок Дячкіна Петра, будинок 1;
вулиця Зелена, будинок 3А.
с. Яцьківка:
вулиця Свободи, будинок 68;
вулиця Свободи, будинок 130/62Б.
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготувати документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.