Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія з обстеження нерухомого майна визнала зруйнованими ще 93 приватні й два багатоквартирні будинки в громаді. Найбільше таких було в Ямполі й Лимані. Повний список адрес, що потрапили до переліку, публікуємо в матеріалі.

Про рішення комісії повідомили в Лиманській міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що з 24 по 26 листопада профільна комісія провела три засідання й 146 дистанційних обстежень. У результаті чотири будинки в громаді зруйнованими так і не визнали, а щодо 47 зазначили, що встановити факт їхнього руйнування неможливо.

Утім, до переліку зруйнованих будівель потрапили 95 будинків:

с. Діброва:

вулиця Озерна, будинок 13;

вулиця Сонячна, будинок 3.

с-ще Дробишеве:

вулиця Державна, будинок 124;

вулиця Сомова, будинок 16;

вулиця Степова, будинок 1.

с. Закітне:

вулиця Ємченко, будинок 4;

вулиця Кринична, будинок 19;

вулиця Харківська, будинок 5.

с-ще Зарічне:

вулиця Довга, будинок 70;

вулиця Шаблін Яр, будинок 5;

вулиця Шевченка, будинок 11.

с. Крива Лука:

вулиця Молодіжна, будинок 1;

вулиця Молодіжна, будинок 7;

вулиця Сонячна, будинок 5;

вулиця Центральна, будинок 4;

провулок Тихий, будинок 3.

м. Лиман:

вулиця Виноградна, будинок 5;

вулиця Вишнева, будинок 66;

вулиця Гасієва К. ім., будинок 10а;

вулиця Героїв десантників, будинок 136;

вулиця Гостинна, будинок 71;

вулиця Донецька, будинок 1;

вулиця Коцюбинського Михайла ім., будинок 70;

вулиця Нова, будинок 6;

вулиця Підлісна, будинок 57;

вулиця Покровська, будинок 45а;

вулиця Поштова, будинок 47;

вулиця Приймаченко Марії ім., будинок 35;

вулиця Світанкова, будинок 85;

вулиця Сердюка, будинок 32;

вулиця Скорика Мирослава ім., будинок 49;

вулиця Слобожанська, будинок 82;

вулиця Солов’яненка Анатолія, будинок 22;

вулиця Сосюри Володимира ім., будинок 57;

вулиця Стуса Василя ім., будинок 19;

вулиця Тиха, будинок 2;

вулиця Тичини Павла ім., будинок 3;

вулиця Хмельницького Б., будинок 33;

провулок Запорізький, будинок 23;

провулок Лісний, будинок 3;

СТ “Зелений яблуневий сад”, будинок 438.

с. Лозове:

вулиця Жилмасив, будинок 26;

провулок Мирний, будинок 48.

с-ще Нове:

вулиця Шевченка Тараса ім., будинок 34.

с. Озерне:

вулиця Зелений Гай, будинок 6;

вулиця Кар’єрна, будинок 16;

вулиця Лугова, будинок 3;

вулиця Лугова, будинок 3а;

вулиця Миру, будинок 6.

с. Рубці:

вулиця Лісна, будинок 15;

вулиця Нова, будинок 24;

вулиця Підлісна, будинок 23;

с. Терни:

вулиця Центральна, будинок 122.

с. Шандриголове:

вулиця Гутченка, будинок 20;

вулиця Гутченка, будинок 115;

вулиця Лугова, будинок 81.

с. Щурове:

вулиця Зарічна, будинок 42;

вулиця Соборна, будинок 51.

с-ще Ямпіль:

вулиця Врожайна, будинок 24;

вулиця Донецька, будинок 17а;

вулиця Донецька, будинок 39;

вулиця Зарічна, будинок 25;

вулиця Зарічна, будинок 39;

вулиця Зелена, будинок 8;

вулиця Лісна, будинок 3;

вулиця Лісна, будинок 4;

вулиця Молодіжна, будинок 23д

вулиця Партизанська, будинок 4;

вулиця Партизанська, будинок 68;

вулиця Підлісна, будинок 47;

вулиця Площа Слави, будинок 8;

вулиця Площа Слави, будинок 22;

вулиця Площа Слави, будинок 23;

вулиця Свободи, будинок 46;

вулиця Тиха, будинок 25;

вулиця Травнева, будинок 34;

вулиця Травнева, будинок 35;

вулиця Центральна, будинок 16;

вулиця Шевченка, будинок 28;

вулиця Щастя, будинок 33;

вулиця Щастя, будинок 66;

провулок Донецький, будинок 2а;

провулок Молодіжний, будинок 12;

провулок Першотравневий, будинок 35;

провулок Підлісний, будинок 1а;

провулок Підлісний, будинок 7а;

провулок Тихий, будинок 2а;

провулок Центральний, будинок 8;

провулок Центральний, будинок 26.

с. Ямполівка:

вулиця Центральна, будинок 9.

с-ще Ярова:

вулиця Гутянська, будинок 113;

провулок Дячкіна Петра, будинок 1;

вулиця Зелена, будинок 3А.

с. Яцьківка:

вулиця Свободи, будинок 68;

вулиця Свободи, будинок 130/62Б.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготувати документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Раніше ми розповідали, який вигляд має звільнена українськими військовими Новоселівка Лиманської громади у 2026 році.