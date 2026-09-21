У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 53 адресами: перелік

Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки — усього їх 53. Це будинки у Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Кримках, Новоселівці, Озерному, Рідкодубі, Рубцях, Ставка, Середньому, Тернах, Торському, Шандриголовому, Ямполі, Яровій та Ямполівці. Перелік адрес публікуємо далі в матеріалі.

Про нього повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 53 адресами — там спеціалізована комісія змогла підтвердити факт руйнування. У списку є як приватні, так і багатоповерхівки.

У Лимані:

вул. Дачна, 3;

вул. Казкова, 82;

вул. Козацька, 116;

вул. Козацька, 118;

вул. Мальовнича, 31;

вул. Одеська, 60;

вул. Партизанська, 45;

вул. Покальчука, 36;

вул. Полтавська, 41а;

вул. Полтавська, 43;

вул. Слави, 7;

вул. Соснова, 29;

вул. Сосюри Володимира ім., 59;

вул. Торгова, 18;

вул. Українська, 2;

вул. Франка Івана, 62;

вул. Чумацька, 37;

вул. Гасієва К., 11 (багатоповерхівка);

вул. Лейко Івана, 2″а” (багатоповерхівка);

вул. Лейко Івана, 15 (багатоповерхівка);

вул. Лейко Івана, 20 (багатоповерхівка);

вул. Оборони, 5 (багатоповерхівка);

вул. Оборони, 7а (багатоповерхівка);

вул. Театральна, 5 (багатоповерхівка);

пров. Духмяний, 3 (багатоповерхівка).

У Діброві:

вул. Сонячна, 33а.

У Дробишевому:

вул. Шевченка Тараса ім., 65.

У Закітному:

вул. Нова, 5.

У Зарічному:

вул. Весняна, 19;

вул. Київська, 57;

вул. Новосадова, 4;

вул. Піщана, 11;

вул. Центральна, 7;

вул. Центральна, 21.

У Кримках:

вул. Центральна, 53а.

У Новоселівці:

вул. Українська, 33.

В Озерному:

вул. Зелений Гай, 11;

вул. Курортна, 17Б;

вул. Миру, 3.

У Рідкодубі:

вул. Центральна, 64.

У Рубцях:

вул. Лісна, 138.

У Ставках:

вул. Троянд, 2.

У Середньому:

вул. Садова, 42.

У Тернах:

вул. Миру, 10.

У Торському:

вул. Водяна, 19;

вул. Північна, 26;

пров. Західний, 5.

У Шандриголовому:

вул. Гутченка, 19.

У Ямполі:

вул. Партизанська, 54;

вул. Підлісна, 37А;

вул. Тиха, 19.

У Ямполівці:

вул. Степова, 39.

У Яровій:

вул. Зелена, 25А.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, під час другого етапу контрнаступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області українські військові звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве.