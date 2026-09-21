У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 53 адресами: перелік

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У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки — усього їх 53. Це будинки у Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Кримках, Новоселівці, Озерному, Рідкодубі, Рубцях, Ставка, Середньому, Тернах, Торському, Шандриголовому, Ямполі, Яровій та Ямполівці. Перелік адрес публікуємо далі в матеріалі.
Про нього повідомили у Лиманській МВА.
Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 53 адресами — там спеціалізована комісія змогла підтвердити факт руйнування. У списку є як приватні, так і багатоповерхівки.
У Лимані:
У Діброві:
У Дробишевому:
У Закітному:
У Зарічному:
У Кримках:
У Новоселівці:
В Озерному:
У Рідкодубі:
У Рубцях:
У Ставках:
У Середньому:
У Тернах:
У Торському:
У Шандриголовому:
У Ямполі:
У Ямполівці:
У Яровій:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.
Нагадаємо, під час другого етапу контрнаступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області українські військові звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве.