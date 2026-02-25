Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня” оголосило тендер на закупівлю мобільної цифрової рентгенівської системи. Очікувана вартість обладнання становить 3,95 млн грн.

Цю закупівлю журналісти Вільного Радіо виявили на платформі електронних закупівель Prozorro.

Йдеться про пересувну цифрову рентгенівську систему загального призначення. Таке обладнання дозволяє проводити діагностику без транспортування пацієнтів до рентгенкабінету, що особливо важливо для тяжкохворих, маломобільних людей та пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Згідно з документацією, лікарня планує придбати один комплект мобільного устаткування для радіографії. Пересувні рентген-апарати використовують для оперативної діагностики травм, захворювань легень, ускладнень після поранень та інших станів, коли швидке обстеження є критично важливим.

Закупівлю фінансуватимуть коштом власного бюджету медзакладу — з надходжень від господарської діяльності.

Пропозиції від потенційних постачальників прийматимуть до 3 березня 2026 року, а поставити обладнання мають до кінця 2026 року. Згідно з умовами договору, підрядник отримає плату після того, як привезе товар.

