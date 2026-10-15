У Міноборони кажуть про відновлення роботи Starshield, проблеми з яким помітили військові: причини обмежень зʼясовують

Український військовий використовує термінал Starlink. Ілюстративне фото: Getty Images

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У Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз робота так званого Starshield — “військового пакету” Starlink — у русі відновилася. Однак причини обмежень, про які напередодні повідомляли військові продовжують зʼясовувати.

Про це пише видання hromadske з посиланням на джерело в оборонному відомстві.

Там кажуть, що робота системи зв’язку триває — це фіксують по звітах від підрозділів. Водночас відомство продовжує комунікацію для зʼясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень.

Напередодні бійці почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink по всій лінії фронту. Йдеться про так званий пакет Starshield, який Сили оборони використовують для роботи. Він має розширені можливості у порівнянні з базовими налаштуваннями — саме на нього компанія SpaceX встановила обмеження, розповідав Вільному Радіо речник 7 корпусу ДШВ Володимир Полевий.

Зокрема, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Водночас, казав Полевий, зазвичай дрони працюють на більших швидкостях. Вони продовжували рух, але такі переривання ускладнювали керування.

“Проблема, судячи з інформації, яка є в публічному просторі, має загальнонаціональний характер. Думаю, що вона впливає на ефективність виконання місій з middle та deep-strike по всій лінії бойового зіткнення. Багато місій просто скасовується. Від звʼязку залежить наведення та ураження на останніх метрах, тож це зриває операції”, — зазначав представник 7 корпусу.

Нагадаємо, наземні роботи замість штурмовиків — такої тактики дотримуються українські військові на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Нині такі дрони виконують диверсійні та наступальні завдання, знищують командні пункти та логістику росіян, а ще забезпечують більшу частину евакуації поранених оборонців. Упродовж девʼяти місяців ударні НРК фактично замінили на полі бою близько шести тисяч піхотинців.