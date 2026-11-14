У Мирнограді ще 108 житлових будинків визнали зруйнованими (адреси)

Зруйновані житлові багатоповерхівки у Мирнограді, жовтень 2026 року. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

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13 листопада 2026 року комісія визнала зруйнованими 108 житлових будинків у Мирнограді. Тепер власники цих будинків можуть подати заяву на отримання компенсаційного сертифіката для придбання нового житла. Публікуємо повний перелік адрес і розповідаємо, куди надсилати документи.

Про оновлений перелік зруйнованого житла журналісти Вільного Радіо дізналися з документа на сайті Мирноградської МВА.

В останньому переліку, опублікованому 13 листопада 2026 року, зазначені лише адреси в самому Мирнограді. Це такі будинки:

вул. Абрамця, 7, 10, 13, 14, 16, 26, 30, 68, 74, 84;

вул. Автомобілістів, 2, 7, 11, 24;

вул. Березова, 3, 24, 31;

вул. Бєлінського, 1-А, 12, 26, 43, 51, 91, 99, 101, 102, 107, 117, 159, 165, 171, 172, 192, 200, 220;

вул. Бридька, 22, 23, 30, 33, 89, 111, 132;

вул. Ветеранів війни, 7, 9, 48, 65, 72, 78;

вул. Ветеранська, 5, 18, 24, 39, 46, 64, 80;

вул. Гагаріна, 28, 31, 32, 64, 92, 109;

вул. Гвардєйська, 11;

вул. Горького, 28, 29, 45, 47, 78, 97, 98;

вул. Донська, 56, 64, 72, 80, 100, 104, 112, 126, 144, 152;

вул. Дружби, 48;

вул. Калинова, 27, 45, 59-А, 71;

вул. Колодязна, 1, 11;

вул. Коржова, 18;

вул. Красна, 33;

вул. Лермонтова, 9;

вул. Лєванєвського, 12, 50, 53, 64, 69, 82, 114;

вул. Миру, 28, 41, 48;

вул. Молодіжна, 25;

вул. Новгородська, 2;

вул. Побєди, 4, 67, 85, 97;

вул. Севастопольська, 20;

вул. Тихого, 32, 47, 50;

вул. Філатова, 20;

вул. Челюскіна, 160.

Якщо ви знайшли свою адресу в переліку, можете надіслати документи для оформлення компенсації у Мирноградській громаді на електронну пошту:

[email protected].

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати до управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані копії документів у форматі PDF:

технічний паспорт;

документ, що підтверджує право власності;

витяг із Державного реєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості;

першу сторінку паспорта.

Зазначимо, журналісти Вільного Радіо зібрали всю корисну інформацію про компенсації за зруйноване житло в України. Тут ви знайдете все незалежно від того, чи ви хочете відремонтувати пошкоджене житло, придбати нове замість знищеного, чи ваша оселя залишилася в окупації.

Нагадаємо, у Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень.