У Мирнограді ще 108 житлових будинків визнали зруйнованими (адреси)

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13 листопада 2026 року комісія визнала зруйнованими 108 житлових будинків у Мирнограді. Тепер власники цих будинків можуть подати заяву на отримання компенсаційного сертифіката для придбання нового житла. Публікуємо повний перелік адрес і розповідаємо, куди надсилати документи.
Про оновлений перелік зруйнованого житла журналісти Вільного Радіо дізналися з документа на сайті Мирноградської МВА.
В останньому переліку, опублікованому 13 листопада 2026 року, зазначені лише адреси в самому Мирнограді. Це такі будинки:
Якщо ви знайшли свою адресу в переліку, можете надіслати документи для оформлення компенсації у Мирноградській громаді на електронну пошту:
Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати до управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані копії документів у форматі PDF:
Зазначимо, журналісти Вільного Радіо зібрали всю корисну інформацію про компенсації за зруйноване житло в України. Тут ви знайдете все незалежно від того, чи ви хочете відремонтувати пошкоджене житло, придбати нове замість знищеного, чи ваша оселя залишилася в окупації.
Нагадаємо, у Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень.