Нові види допомоги в Мирноградській громаді. Ілюстративне фото: АрміяInform

У 2026 році в громаді затвердили три соціальні програми, за якими передбачили нові види допомоги жителям. Загалом на їхню виплату з місцевого бюджету попередньо виділили понад 5,9 мільйона гривень.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили в Мирноградській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Нові види допомоги в Мирноградській громаді запровадили з урахуванням уніфікованих підходів до соціальних виплат, які мали розробити на Донеччині на цей рік.

Загалом нові виплати в громаді так чи інакше стосуються військовослужбовців, ветеранів, зниклих безвісти, звільнених із полону й загиблих захисників і захисниць. Так, допомогу передбачили:

важкопораненим військовослужбовцям — понад 2,2 мільйона;

військовослужбовцям і ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України — 800 тисяч;

одноразова допомога звільненим із полону військовослужбовцям — 750 тисяч;

на спорудження памʼятника — 600 тисяч;

членам сімей загиблих (померлих) військових на поховання зазначених загиблих (померлих) — 500 тисяч;

дітям зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (померлих) військових до Дня захисників і захисниць України — 290 тисяч;

сімʼям зниклих безвісти за особливих обставин — 275 тисяч;

на ліки, які не входять до переліку безкоштовних ліків НСЗУ для ветеранів війни — 225 тисяч;

на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) військових або соцвідновлення на умовах рівного співфінансування з обласним бюджетом — 210 тисяч;

ветеранам, які здобувають призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевому рівнях, — 60 тисяч гривень.

Нові види допомоги, передбачені в бюджеті Мирноградської громади на 2026 рік. Візуалізація: Вільне Радіо

Раніше ми розповідали, як наразі розподілили бюджет Мирноградської громади на 2026 рік.