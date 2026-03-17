Загалом нові виплати в громаді так чи інакше стосуються військовослужбовців, ветеранів, зниклих безвісти, звільнених із полону й загиблих захисників і захисниць. Так, допомогу передбачили:
важкопораненим військовослужбовцям — понад 2,2 мільйона;
військовослужбовцям і ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України — 800 тисяч;
одноразова допомога звільненим із полону військовослужбовцям — 750 тисяч;
на спорудження памʼятника — 600 тисяч;
членам сімей загиблих (померлих) військових на поховання зазначених загиблих (померлих) — 500 тисяч;
дітям зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (померлих) військових до Дня захисників і захисниць України — 290 тисяч;
сімʼям зниклих безвісти за особливих обставин — 275 тисяч;
на ліки, які не входять до переліку безкоштовних ліків НСЗУ для ветеранів війни — 225 тисяч;
на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) військових або соцвідновлення на умовах рівного співфінансування з обласним бюджетом — 210 тисяч;
ветеранам, які здобувають призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевому рівнях, — 60 тисяч гривень.