Засуджені військовополонені з батальйону "Айдар". Фото: з російських джерел

У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту рішуче засудити вироки, які виніс російський суд 15 військовополоненим із батальйону “Айдар”. Там вкотре наголосили, що такі рішення окупантів є нікчемними та неправомірними.

Заяву опублікували на Урядовому порталі.

Як йдеться у повідомлені, МЗС висловлює “рішучий протест у зв’язку з незаконним та політично вмотивованим вироком”. Йдеться про справу Південного окружного військового суду 17 жовтня 2025 року щодо 15 військовополонених, воїнів 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”.

Росіяни засудили українських захисників від 16 до 21 року в колонії суворого режиму — ґрунтуючись виключно на факті їхньої військової служби в “Айдарі”, кажуть у міністерстві.

“Відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими українські військовослужбовці є комбатантами, і після потрапляння у полон набувають статусу військовополонених.

Женевська конвенція категорично забороняє притягнення військовополонених до судової відповідальності за участь у бойових діях або за належність до збройних сил своєї держави. Всі спроби російської федерації судити українських військовополонених за їхню законну участь у захисті Батьківщини є нікчемними та неправомірними”, — наголошують у відомстві.

Там вважають, що суд над бійцями “Айдару” — чергове свідчення використання судової системи Росії як інструменту політичних репресій, пропаганди та залякування.

“Цей та всі подібні вироки російської “феміди” є юридично нікчемними. Україна продовжить використовувати кожен міжнародний майданчик і кожен важіль, докладати всіх зусиль задля визволення своїх громадян з російських тюрем”, — запевнили у Міністерстві закордонних справ.

Посадовці закликали міжнародну спільноту “рішуче засудити незаконні вироки російського суду”. Вони просять посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресорку задля звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025-го в “Айдарі” вже закликали не визнавати вироки бійцям їхнього батальйону.