У ніч на 26 жовтня Україна переходить на зимовий час: о котрій саме переводити годинники

У ніч на неділю, 26 жовтня 2025 року, Україна знову переходить з літнього на зимовий час, годинники потрібно перевести на одну годину назад — із 4:00 на 3:00. Попри те, що Верховна Рада підтримала скасування сезонних переведень годинників ще влітку 2024-го, це рішення ще не набуло законної сили, адже залишається без підпису президента.

Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, годинники в Україні переводять двічі на рік — в останню неділю березня (на годину вперед) і в останню неділю жовтня (на годину назад).

Традиція сезонних переведень часу з’явилася через раціональні міркування — заради економії електроенергії та зменшення використання штучного освітлення, адже після дня осіннього рівнодення ночі стають довшими, а дні коротшими. Зимовий час дозволяє продовжити скорочений зимовий світловий день на одну годину. У 2025-му Україна переводить годинники на тлі масованих ударів російських загарбників по вітчизняних об’єктах критичної інфраструктури.

Сучасні комп’ютери, смартфони та інші гаджети переводять час на зимовий самостійно, однак для механічних годинників та приладів, які не мають відповідної функції, потрібно змінювати час вручну.

