Новодонецьке на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На листопад 2025-го у Новодонецькій громаді мешкають близько п’яти тисяч людей. З них майже половина — це ВПО з інших прифронтових та окупованих громад Донеччини.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на голову Новодонецької СВА Юрія Люльку.

За його даними, нині у Новодонецькій громаді — 20 населених пунктів — залишилося близько 5 тисяч людей, з них 379 дітей. До початку відкритого вторгнення тут мешкали понад 10 тисяч людей.

Також нині у громаді офіційно проживають понад 2,5 тисячі переселенців з Донеччини. Однак, вважає Юрій Люлька, фактично їх більше.

“Ми можемо спиратися на непрямий аналіз. Побільшало у нас сміття, вивозимо більше, ніж раніше, а також наш ринок, дуже багато людей. Тому, за нашими оцінками, це може і 3, і 3,5 тисячі людей”, — розповів посадовець.

Після початку Добропільської контрнаступальної операції, лінія фронту віддалися від Новодонецького на відстань близько 30 кілометрів. Попри це, війська країни-агресорки продовжують завдавати ударів по житловій та соціальній інфраструктурі.

“Є обстріли, страждає цивільне населення та інфраструктура, житлові будинки, адміністративні будівлі. Тому ми закликаємо місцевих до евакуації”, — каже Люлька.

З листопада Новодонецька громада розпочала опалювальний сезон у багатоповерхівках. Решта осель — користуються дровами, вугіллям або іншим твердим паливом.

“Я не знаю, чому так склалося, це ще за часів Радянського Союзу. Ми — вугільна громада, вугільний регіон, тому всі наші мешканці, що працюють на шахті, завдяки “гірському закону” отримують вугілля, і влітку домогосподарства це вугілля отримували.

Майже в кожній оселі приватного сектору є або твердопаливний котел, або піч, які можна використовувати незалежно від енергопостачання. Це перевага у воєнний час, не назвав би це перевагою у мирні часи”, — розповів Юрій Люлька.

Серед іншого, у селищі та кожному старостинському округу працюють “пункти незламності”. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, є генератори та запас палива. Більшість звернень фіксують саме в Новодонецькому.

Нагадаємо, не менш як 12,8 тисячі військових втратила російська армія від початку стабілізаційної операції на Добропільському напрямку. Нині це одна з найскладніших ділянок фронту.