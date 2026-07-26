У Новодонецькому хочуть реконструювати частину мережі водопостачання від свердловин — поки готують проєкт за майже 2 млн грн

Свердловина. Ілюстративне фото: Pixabay

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У Новодонецькому планують реконструювати частину мережі водопостачання від свердловин до насосної станції. Місцева влада поки не почала втілювати задум — шукають фахівця, який підготує проєктно-кошторисну документацію. Вона обійдеться у майже два мільйони гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися на сайті публічних закупівель Prozorro.

З документів підряду відомо, що йдеться не про загальну реконструкцію мережі водопостачання Новодонецького, а лише про її частину: від свердловин до водопровідної насосної станції, а також про розподільні мережі, якими вода надходитиме до споживачів у селищі (орієнтовна довжина — 1,5 км).

Джерелом слугуватимуть свердловини питної води — їх точну кількість визначать пізніше, за результатами інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань. Орієнтовна продуктивність комплексу — 600 кубометрів води на добу. До складу об’єкта увійдуть і резервуари чистої води.

Водопровідні мережі, як йдеться у документах, проєктуватимуть з усіма необхідними спорудами — переходами під автомобільними дорогами, колодязями, а за потреби — і насосними станціями, що підкачуватимуть воду, розташованими безпосередньо на мережах.

Опікуватися замовленням довірили місцевому комунальному підприємству “Благоустрій”. Наразі там підшукують фахівця, який підготує проєктно-кошторисну документацію. За такі послуги готові заплатити 1 мільйон 966 тисяч гривень.

Коли розпочнуть саму реконструкцію наразі невідомо, однак проєкт мають створити до кінця 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Новодонецька громада планує підтримувати жителів у 2026 році. Зокрема, серед усіх видів матеріальної допомоги найбільше в бюджеті Новодонецької громади заклали на виплати для військових, а також ветеранів війни до Дня захисників і захисниць України.