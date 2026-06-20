Ілюстративне фото: Добропільська міська ВА

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На ремонт вікон амбулаторії в Новодонецькому виділили майже 130 тисяч гривень із місцевого бюджету. Підрядник, з яким уклали договір, навесні вже ремонтував дах тієї ж будівлі. Розповідаємо детальніше про закупівлю та виконавця робіт.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі публічних закупівель Prozorro.

У документах роботи назвали ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації — це поточний ремонт пошкоджених вікон в адміністративній будівлі за адресою: селище Новодонецьке, вулиця Благовісна, 24а. За цією ж адресою у відкритих джерелах фігурує амбулаторія сімейного типу.

На ремонт витратять 129 тисяч 666 гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету — за програмою заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха.

Закупівлю провели без електронної системи й без відкритих торгів. Договір підписали 4 червня 2026 року, а в Prozorro інформацію про нього оприлюднили лише 19 червня.

Підрядником стало ТОВ “БВК Альтаїр” із Краматорська. За даними аналітичної системи YouControl, компанію зареєстрували в жовтні 2018 року. Основний вид її діяльності — будівельно-монтажні роботи.

Керівник, засновник і кінцевий бенефіціарний власник товариства — Сергій Колінько. Статутний капітал компанії становить 10 тисяч гривень. Станом на кінець 2025 року в ній офіційно працював лише один співробітник.

У 2026 році ТОВ “БВК Альтаїр” уже отримало низку бюджетних підрядів на ремонт будівель, пошкоджених російськими обстрілами. Компанія виконувала роботи для Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради та виконавчого комітету Новодонецької селищної ради.

Цей самий підрядник навесні 2026 року вже отримав замовлення на ремонт пошкодженого даху тієї ж будівлі на Благовісній, 24а.

Вікна підрядник має відремонтувати до кінця 2026 року. Оплату за роботи проведуть після їх виконання.

Раніше ми писали, як Новодонецька громада підтримує жителів у 2026 році.