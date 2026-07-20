425 окремий штурмовий полк “Скеля” заявив, що знає про поширену російськими ресурсами інформацію щодо полону їхніх військових у Костянтинівці. Там кажуть, що встановлюють всі обставини події. Водночас бійці не можуть розкривати деталей операції у місті.

Про це йдеться на сторінці полку у Facebook.

За словами полку, російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Українці військові запевняють, що бої за місто тривають, а “окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою”.

“Для полку полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому. Війна не складається лише з перемог. Успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат. Після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки”, – кажуть у “Скелі”.

Там уточнили, що під час тих самих боїв військовослужбовці також захопили у полон двох окупантів, тож це “ще раз підтверджує: бої були запеклими та не зводяться до одного окремого епізоду, який сьогодні використовує російська пропаганда”.

“Демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку. Окупант традиційно використовує військовополонених як інструмент інформаційної війни, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування”, – резюмували у “Скелі”.

Що передувало

Бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” 18 липня 2026 року опублікували відео, на якому встановлюють український прапор на одній із будівель у Костянтинівці. У підрозділі заявили, що виконали бойове завдання із зачистки міста та наголосили, що Костянтинівка перебуває під контролем українських військових.

На відео також показали атаку безпілотників по російських військових, які перебували в одній із будівель міста, та інші кадри ураження армії РФ.

Згодом у соцмережах з’явилося ще одне відео із Костянтинівки. На ньому військові тримають прапори України із зображеннями президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Олександра Сирського. За словами ексрадника міністра оборони Сергія Стерненка, оборонців змусили записати ролик після зачистки місцевого Будинку культури.

Пізніше Міноборони Росії оприлюднило інше відео — на ньому двоє військових, які тримають нібито ті ж українські стяги з портретами Зеленського та Сирського. Окупанти заявили, що взяли захисників у полон та назвали їхні імена — Євгеній Мосін та Сергій Столярський.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський стверджує, що у Костянтинівці скупчилися до 145 російських військових. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. Окупанти не припиняють намагатися просочитися углиб міста.