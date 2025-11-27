Завантаження сміття. Фото: Вільне Радіо

Управління ЖКГ Дружківської міськради розмістило тендер на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади. Місцева влада шукає підрядника, який зможе надати свої послуги до кінця 2025 року.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Згідно з попередніми оцінками замовника, вивезти треба 268,71 кубічних метрів сміття. Втім, виконавця попереджають, що наразі точний обсяг робіт визначити неможливо, тому він може змінитися.

Термін надання послуг також може змінитися із внесенням відповідних змін до договору.

Переможець повинен мати договір на розміщення відходів на 2025 рік, працівників відповідної кваліфікації та досвіду, а також транспорт у “належному” технічному й санітарному стані.

Заплатити готові до 200 тисяч гривень коштом місцевого бюджету, однак закупівлю проводять у форматі аукціону, тому перемогти може дешевша пропозиція.

Пропозиції приймають до 23:00 4 грудня.

Нагадаємо, деякі прифронтові громади Донеччини вивозять відходи на полігон у Краматорську, інші ж мають власні. Частина районів залишаються неприбраними через небезпеку, а обсяги сміття після обстрілів зростають подекуди вдвічі. Вільне Радіо з’ясувало, як організоване поводження з відходами у громадах регіону.