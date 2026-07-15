Наслідки обстрілів на Донеччині за 14 липня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

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Російські загарбники продовжували атакувати підконтрольну українському уряду частину Донецької області протягом 14 липня, поліції вдалося зафіксувати 1 309 влучань дронів, авіабомб та артилерії по лінії фронту та житлових кварталах. Серед цивільних загинула одна людина, поранені ще семеро.

Росіяни били щонайменше по дев’яти населених пунктах

Під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селища Новодонецьке та Райгородок, а також села Дмитрівка, Олександрівка та Петрівка Друга, уточнили в поліції.

Через удари по Райгородку загинула одна людина, поранені ще двоє мешканців. Постраждали шість осель та автівка.

По Краматорську били 12 разів, зокрема комбіновано: за допомогою 250-кілограмової авіабомби та РСЗВ “Смерч”. Двоє цивільних мешканців зазнали поранень, пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків, лікарня, об’єкти інфраструктури та 14 цивільних авто. Також, як повідомляє ДСНС, ввечері загарбники вдарили FPV-дроном по авто рятувальників, серед особового складу ніхто не постраждав.

Ще троє людей за добу зазнали поранень у Миколаївці, там постраждала приватна оселя.

У Слов’янську пошкоджена лікарня, у Новодонецькому — два приватні будинки, у Петрівці Другій — три домоволодіння, в Олександрівці — господарська споруда.

Загалом руйнувань за добу зазнали 63 цивільні об’єкти, уточнили в поліції. З них 31 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем за добу було Новодонецьке, там постраждало авто.

ЗСУ зупинили 40 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили спроби російських військових вклинитися в українські позиції. Окупанти 16 разів атакували поблизу Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямку Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева;

на Слов’янському напрямку російські військові провели 26 штурмів поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Стародубівки та Рай-Олександрівки;

п’ять разів окупанти атакували на Краматорському напрямку — поблизу Діброви, а також у напрямку Никифорівки та Юрківки;

на Костянтинівському напрямку відбулося 20 атак. Загарбники проводили штурми поблизу Костянтинівки та Іванопілля, а також у напрямку Іллінівки, Степанівки та Русиного Яру;

найбільше штурмів було на Покровському напрямку , де українські військові зупинили 40 атак. Російські сили проявляли активність поблизу Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також проводили штурми у напрямку Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини за червень 2026 року зафіксувала найбільшу кількість загиблих і поранених серед цивільних мешканців України від квітня 2022 року: внаслідок російської агресії загинули щонайменше 293 людини, поранені ще 1990.