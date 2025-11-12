Російський військовий. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Збройних силах Росії з’явилися безпілотні війська. Туди вже нібито призначили начальника безпілотних систем, сформували штатні полки та інші підрозділи.

Про це пише прокремлівське інформагентство “РИА Новости”.

За їхніми даними, заступник очільника нового роду військ Сергій Іштуганов заявив, що туди вже призначили начальника. Кого саме — не кажуть.

Серед іншого, росіяни сформували штатні полки та інші підрозділи.

“Нарощування бойового складу існуючих і створення нових частин військ БпС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців забезпечення”, — заявив Іштуганов.

Водночас він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ або залучення нових.

Відомо, що у грудні минулого року глава Міноборони Росії Андрій Білоусов заявив, що Путін доручив створити війська безпілотних систем. Їхнє формування мали б закінчити до третього кварталу 2025 року — з липня по вересень.

Нагадаємо, під час боїв на фронтах Донецької області росіяни вже застосовують різноманітні безпілотні системи. Серед них — важкі бомбери та наземні роботизовані комплекси.

До прикладу, на Покровському напрямку зменшилася кількість малих дронів, однак загальна насиченість БпЛА залишається високою. Серед таких безпілотників — “матки”, які несуть менші ударні апарати.