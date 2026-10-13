Компенсації за зруйноване житло у Шахівській громаді: 26 погоджень у вересні 2026 року

Наслідки російських обстрілів у селі Шахове Донецької області, квітень 2025 року. Скриншот з відео “Суспільне Донбас”

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У вересні 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 26 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло. Це на одне більше, ніж було в серпні. Водночас ще троє заявників отримали відмови. Розповідаємо, за якими адресами погодили житлові сертифікати.

Про рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за вересень 2026 року.

За оприлюдненими документами, позитивні рішення про компенсацію ухвалили за житло у 13 населених пунктах громади. Найбільше погоджень стосувалися села Шахове — пʼять. Ще по чотири рішення ухвалили щодо житла у Торецькому та Новоторецькому.

Загалом житлові сертифікати погодили за такими адресами:

Шахове — вул. Миру, 15 (два окремі рішення); вул. Зарічна, 46 (два окремі рішення); вул. Широка, 21; вул. Ларченко, 34;

Торецьке — вул. О. Довженка, 46, 114 та 182;

Новоторецьке — вул. Комарова, 93; вул. Набережна, 3; вул. Гагаріна, 24;

Грузьке — вул. Донецька, 21; вул. Хутірська, 10; вул. Центральна, 5;

Іванівка — вул. Проїзна, 11 та 14;

Нове Шахове — вул. Трудова, 16 та 16а;

Коптєве — вул. Свободи, 65;

Володимирівка — вул. Шкільна, 77;

Маяк — вул. Садова, 10;

Новотроїцьке — вул. Зелена, 12;

Заповідне — вул. Захисників України, 22;

Золотий Колодязь — вул. Шкільна, 12, кв. 5;

Кучерів Яр — вул. Шкільна, 13, кв. 2.

У вересневих рішеннях кілька адрес повторюються. Зокрема, двічі погодили компенсації за будинок №15 на вулиці Миру в Шаховому. Також два позитивні рішення у різні дні ухвалили щодо будинку №46 на вулиці Зарічній у цьому ж селі. Крім того, будинок №77 на вулиці Шкільній у Володимирівці вже фігурував у рішеннях за серпень. Такі повторення не обовʼязково є помилкою, адже право на компенсацію за одне зруйноване житло можуть мати кілька співвласників.

Окрім позитивних рішень, у вересні комісія ухвалила три відмови у наданні компенсації за зруйноване житло. Детальні причини відмов не вказують.

Вони стосувалися таких адрес:

Золотий Колодязь — вул. Шкільна, 12, кв. 6;

Грузьке — вул. Хутірська, 7;

Новотроїцьке — вул. Краматорська, 17А.

Як раніше писали журналісти Вільно Радіо, протягом літа 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 89 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло.

Усі 22 населені пункти Шахівської громади мають статус територій активних бойових дій. Відповідно до урядової постанови , це дозволяє проводити дистанційні обстеження зруйнованого житла та розглядати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2026 року працівники Шахівської сільської військової адміністрації працюють у місті Золотоноша Черкаської області. Тимчасове місце розташування визначили через безпекову ситуацію на Донеччині. За новою адресою працюють четверо співробітників адміністрації, зокрема її начальник.