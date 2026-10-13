 Компенсації за зруйноване житло у Шахівській громаді: 26 погоджень у вересні 2026 року
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У Шахівській громаді за вересень погодили ще 26 житлових сертифікатів, трьом заявникам відмовили

Олена Русінова
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У вересні 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 26 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло. Це на одне більше, ніж було в серпні. Водночас ще троє заявників отримали відмови. Розповідаємо, за якими адресами погодили житлові сертифікати.

Про рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за вересень 2026 року.

За оприлюдненими документами, позитивні рішення про компенсацію ухвалили за житло у 13 населених пунктах громади. Найбільше погоджень стосувалися села Шахове — пʼять. Ще по чотири рішення ухвалили щодо житла у Торецькому та Новоторецькому.

Загалом житлові сертифікати погодили за такими адресами:

  • Шахове — вул. Миру, 15 (два окремі рішення); вул. Зарічна, 46 (два окремі рішення); вул. Широка, 21; вул. Ларченко, 34;
  • Торецьке — вул. О. Довженка, 46, 114 та 182;
  • Новоторецьке — вул. Комарова, 93; вул. Набережна, 3; вул. Гагаріна, 24;
  • Грузьке — вул. Донецька, 21; вул. Хутірська, 10; вул. Центральна, 5;
  • Іванівка — вул. Проїзна, 11 та 14;
  • Нове Шахове — вул. Трудова, 16 та 16а;
  • Коптєве — вул. Свободи, 65;
  • Володимирівка — вул. Шкільна, 77;
  • Маяк — вул. Садова, 10;
  • Новотроїцьке — вул. Зелена, 12;
  • Заповідне — вул. Захисників України, 22;
  • Золотий Колодязь — вул. Шкільна, 12, кв. 5;
  • Кучерів Яр — вул. Шкільна, 13, кв. 2.

У вересневих рішеннях кілька адрес повторюються. Зокрема, двічі погодили компенсації за будинок №15 на вулиці Миру в Шаховому. Також два позитивні рішення у різні дні ухвалили щодо будинку №46 на вулиці Зарічній у цьому ж селі. Крім того, будинок №77 на вулиці Шкільній у Володимирівці вже фігурував у рішеннях за серпень. Такі повторення не обовʼязково є помилкою, адже право на компенсацію за одне зруйноване житло можуть мати кілька співвласників.

Окрім позитивних рішень, у вересні комісія ухвалила три відмови у наданні компенсації за зруйноване житло. Детальні причини відмов не вказують.

Вони стосувалися таких адрес:

  • Золотий Колодязь — вул. Шкільна, 12, кв. 6;
  • Грузьке — вул. Хутірська, 7;
  • Новотроїцьке — вул. Краматорська, 17А.

Як раніше писали журналісти Вільно Радіо, протягом літа 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 89 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло. 

Усі 22 населені пункти Шахівської громади мають статус територій активних бойових дій. Відповідно до урядової постанови, це дозволяє проводити дистанційні обстеження зруйнованого житла та розглядати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2026 року працівники Шахівської сільської військової адміністрації працюють у місті Золотоноша Черкаської області. Тимчасове місце розташування визначили через безпекову ситуацію на Донеччині. За новою адресою працюють четверо співробітників адміністрації, зокрема її начальник.

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