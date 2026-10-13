Компенсації за зруйноване житло у Шахівській громаді: 26 погоджень у вересні 2026 року

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У вересні 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 26 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло. Це на одне більше, ніж було в серпні. Водночас ще троє заявників отримали відмови. Розповідаємо, за якими адресами погодили житлові сертифікати.
Про рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за вересень 2026 року.
За оприлюдненими документами, позитивні рішення про компенсацію ухвалили за житло у 13 населених пунктах громади. Найбільше погоджень стосувалися села Шахове — пʼять. Ще по чотири рішення ухвалили щодо житла у Торецькому та Новоторецькому.
Загалом житлові сертифікати погодили за такими адресами:
У вересневих рішеннях кілька адрес повторюються. Зокрема, двічі погодили компенсації за будинок №15 на вулиці Миру в Шаховому. Також два позитивні рішення у різні дні ухвалили щодо будинку №46 на вулиці Зарічній у цьому ж селі. Крім того, будинок №77 на вулиці Шкільній у Володимирівці вже фігурував у рішеннях за серпень. Такі повторення не обовʼязково є помилкою, адже право на компенсацію за одне зруйноване житло можуть мати кілька співвласників.
Окрім позитивних рішень, у вересні комісія ухвалила три відмови у наданні компенсації за зруйноване житло. Детальні причини відмов не вказують.
Вони стосувалися таких адрес:
Як раніше писали журналісти Вільно Радіо, протягом літа 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 89 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло.
Нагадаємо, що з 1 жовтня 2026 року працівники Шахівської сільської військової адміністрації працюють у місті Золотоноша Черкаської області. Тимчасове місце розташування визначили через безпекову ситуацію на Донеччині. За новою адресою працюють четверо співробітників адміністрації, зокрема її начальник.