Наслідки російських обстрілів у селі Шахове Донецької області, квітень 2025 року. Скриншот з відео “Суспільне Донбас”

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Упродовж жовтня 2026 року в Шахівській громаді погодили компенсації за зруйноване житло у вигляді житлових сертифікатів для 18 об’єктів нерухомості. Ще один заявник відкликав свою заяву. Розповідаємо, за якими адресами погодили компенсації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації.

За якими адресами погодили житлові сертифікати у Шахівській громаді в жовтні 2026 року

Протягом місяця рішення про надання компенсацій за зруйноване житло ухвалювали п’ять разів: 2, 9, 13, 15 та 21 жовтня. Найбільше погоджених компенсацій припало на село Новотроїцьке — вісім адрес. Загалом рішення стосуються житла в дев’яти населених пунктах громади.

2 жовтня компенсації погодили за двома адресами:

с. Шахове, вул. Захисників України, буд. 27;

с. Нове Шахове, вул. Трудова, буд. 94.

9 жовтня — за чотирма адресами:

с. Новотроїцьке, вул. Краматорська, буд. 21;

с. Торецьке, вул. О. Довженка, буд. 48;

с. Новотроїцьке, вул. Краматорська, буд. 55;

с. Новотроїцьке, вул. Краматорська, буд. 59.

13 жовтня — за двома адресами:

с. Новотроїцьке, вул. Краматорська, буд. 49;

с. Новотроїцьке, вул. Зелена, буд. 3.

15 жовтня — за трьома адресами:

с. Новотроїцьке, вул. Зелена, буд. 1а;

с. Золотий Колодязь, вул. Захисників України, буд. 70;

с. Торецьке, вул. О. Довженка, буд. 42.

21 жовтня — за сімома адресами:

с. Новоторецьке, вул. Комарова, буд. 29;

с. Бойківка, вул. Лугова, буд. 53;

с. Затишок, вул. Шахтарська, буд. 25;

с. Новотроїцьке, вул. Захисників України, буд. 11;

с. Петрівка, вул. Вільна, буд. 16;

с. Новотроїцьке, вул. Захисників України, буд. 35;

с. Мар’ївка, вул. Волошкова, буд. 10.

Окремим розпорядженням від 6 жовтня начальник Шахівської сільської військової адміністрації погодив відкликання заяви на компенсацію за зруйноване житло. Ініціював відкликання сам заявник. Йдеться про будинок за адресою с. Володимирівка, вул. Шкільна, буд. 27.

Нагадаємо, у вересні 2026 року в Шахівській громаді погодили 26 житлових сертифікатів, а трьом заявникам відмовили.

Раніше ми також розповідали, що в Білозерській громаді погодили ще 58 житлових сертифікатів за зруйноване житло. У матеріалі можна знайти перелік адрес, за якими ухвалили рішення про компенсації.