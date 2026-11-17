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Упродовж жовтня 2026 року в Шахівській громаді погодили компенсації за зруйноване житло у вигляді житлових сертифікатів для 18 об’єктів нерухомості. Ще один заявник відкликав свою заяву. Розповідаємо, за якими адресами погодили компенсації.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації.
Протягом місяця рішення про надання компенсацій за зруйноване житло ухвалювали п’ять разів: 2, 9, 13, 15 та 21 жовтня. Найбільше погоджених компенсацій припало на село Новотроїцьке — вісім адрес. Загалом рішення стосуються житла в дев’яти населених пунктах громади.
2 жовтня компенсації погодили за двома адресами:
9 жовтня — за чотирма адресами:
13 жовтня — за двома адресами:
15 жовтня — за трьома адресами:
21 жовтня — за сімома адресами:
Окремим розпорядженням від 6 жовтня начальник Шахівської сільської військової адміністрації погодив відкликання заяви на компенсацію за зруйноване житло. Ініціював відкликання сам заявник. Йдеться про будинок за адресою с. Володимирівка, вул. Шкільна, буд. 27.
Нагадаємо, у вересні 2026 року в Шахівській громаді погодили 26 житлових сертифікатів, а трьом заявникам відмовили.
Раніше ми також розповідали, що в Білозерській громаді погодили ще 58 житлових сертифікатів за зруйноване житло. У матеріалі можна знайти перелік адрес, за якими ухвалили рішення про компенсації.