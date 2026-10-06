Ситуація у Слов'янську та громаді на початок жовтня: там залишаються

Наслідки удару по Слов’янську, 19 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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На початок жовтня у прифронтовій Слов’янській громаді, яка вже офіційно є зоною активних бойових дій, залишаються 23 957 мешканців. З них 1 688 — це діти. Евакуація з громади триває, а у Слов’янську її поступово розширюють на нові райони. Водночас у місті продовжують надавати комунальні, медичні та адміністративні послуги.

Про це в телеефірі заявив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Безпосередньо у Слов’янську, в частині районів якого вже триває примусова евакуація дітей, залишаються 1 100 неповнолітніх. Загальна кількість мешканців міста опустилася до близько 20 тисяч. Лише за минулий тиждень (28 вересня — 4 жовтня) місто залишили 317 людей, з яких 34 — це діти.

Попри регулярні російські обстріли, у місті гуманітарної катастрофи немає, стверджує очільник МВА Вадим Лях.

“Працюють магазини, ринки, надаються всі комунальні послуги, безумовно, зникають іноді після обстрілів, але вдається відновити. Медичні послуги надаються в повному обсязі. Також працює управління соцзахисту, ЦНАП, працює громадський транспорт, хоча вже в деякі райони потрапити їм неможливо через безпекову ситуацію”, — зазначив Вадим Лях.

Він зазначив, що з наближенням зими кількість людей, які залишають громаду, може змінитися. За словами посадовця, рішення про евакуацію частина мешканців пов’язує із наданням комунальних послуг. Якщо температура впаде, а тепла не буде, місцеві виїздитимуть активніше.

Вадим Лях також уточнив, що в чотирьох мікрорайонах Слов’янська, куди напередодні поширили примусову евакуацію дітей, залишаються 72 дитини. Ще 64 звідти вже виїхали.

“В цілому, батьки планують виїжджати й поки що застосовувати методи примусу (зокрема вилучати дітей від батьків) там не доводилося”, — уточнив Вадим Лях.

На запитання “чому примусову евакуацію не поширюють на все місто одразу” посадовець відповів, що ситуація з безпекою у різних районах відрізняється і залежить від їхньої віддаленості від лінії фронту. Окрім цього, таким чином місцева влада намагається боротися із проблемою вже евакуйованих сімей до своїх домівок у небезпеці.

“Ну, в принципі, так, в місті небезпечно, але порівнювати, все ж таки, мікрорайони, вони різні, на різні відстані від лінії ЛБЗ, зіткнення. Наприклад, є райони, де не працюють FPV-дрони. Тому ми запроваджуємо [евакуацію] поетапно, адже є ще одна причина.

Все ж евакуація має проводитися фактично, а не фіктивною. Ми знаємо випадки з інших громад, коли люди повертаються у свої райони після евакуації, вважаючи, що там більш-менш безпечно… І виходить, що там є дитина, але ми про неї не знаємо.

Тому ми все робимо поступово, щоб дійсно не залишилося в місті дітей. Я вважаю, скоро будемо ще в деяких районах запроваджувати примусову евакуацію, але все ж поетапно”, — заявив начальник МВА.

Нагадаємо, російський FPV-дрон влучив позаду автомобіля, коли група “Білий Янгол” прямувала на евакуацію. Екіпаж не постраждав, а на побитій автівці вдалося вивезти пʼятьох людей. Серед них — незрячий чоловік та 90-річна жінка.