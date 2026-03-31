Російські загарбники атакували залізничну інфраструктуру в Слов’янську: четверо працівників локомотивного депо зазнали поранень, одна людина — у тяжкому стані.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
“Пошкоджено інфраструктуру, локомотивне депо, частково вибито вікна вокзалу. Залізничники оперативно пройшли в укриття, однак, на жаль, є інформація про чотирьох поранених працівників локомотивного депо”, — зазначили в Укрзалізниці.
Там додали, що всі четверо поранених вже госпіталізовані. У регіоні триває повітряна тривога, тому жителів Донеччини закликали залишатися в укриттях.
Це вже другий удар по прифронтовому Слов’янську за добу. Вночі по місту запустили дві 250-кілограмові авіабомби — вони влучили по приватному сектору. Обійшлося без загиблих, однак поранень зазнали троє людей, серед них — 12-річна дівчинка.
Нагадаємо, на кінець березня російські військові не присутні у Костянтинівці, однак намагаються туди проникнути малими групами та щодня б’ють по місту з різних видів зброї. Попри те, що по Костянтинівці щодня запускають до 70 авіабомб, там залишаються цивільні мешканці: днями бійці 44-ї бригади евакуювали жінку з п’ятирічним сином.