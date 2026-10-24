У лікарні померла 62-річна жінка, поранена під час авіаудару по Слов’янську 23 жовтня

Наслідки обстрілу Слов'янська 23 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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У лікарні померла 62-річна жителька Слов’янська, яка напередодні постраждала від російського авіаудару по району багатоповерхової забудови. Медики намагалися врятувати її життя, однак поранення виявилися смертельними.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях уранці 24 жовтня.

За словами очільника, 23 жовтня російські військові скинули на район багатоповерхівок авіабомбу ФАБ-250. Унаслідок цього удару поранень дістали троє людей, серед яких була 62-річна жінка.

Загалом протягом п’ятниці, 23 жовтня, росіяни 12 разів атакували Слов’янськ. Поранень дістали четверо цивільних, усіх доправили до лікарні.

Наслідки обстрілу Слов'янська 23 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Внаслідок обстрілів у місті знищені або пошкоджені 23 одиниці техніки, шість автомобілів, три багатоповерхівки, один приватний будинок, два магазини та автозаправна станція.

Нагадаємо, з 1 листопада 2026 року у Слов’янську діятиме подовжена комендантська година — з 16:00 до 11:00 наступного дня. Про те, хто зможе пересуватися містом у цей час, читайте в матеріалі.