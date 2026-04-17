Антидронова сітка над дорогою у Словʼянську. Фото: Facebook/Вадим Лях

Через погіршення безпекової ситуації у Слов’янську призупиняють рух рейсових автобусів до двох мікрорайонів, розташованих у східній частині міста: від 20 квітня транспорт не курсуватиме до Семенівки, а від 1 травня — й до Східного.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Вже з наступного понеділка, 20 квітня, рейсові автобуси не будуть їздити на Семенівку. Кінцевою зупинкою стане мкр-н Хімік. З 1 травня буде скасовано й рейси до мкр-ну Східний. Це вимушені заходи, за ними — питання безпеки людей”, — заявив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Саме в мікрорайонах Східний та Семенівка віднедавна триває примусова евакуація дітей, адже там через наближення фронту почастішали російські атаки.

Вадим Лях зазначив, що нині в цих районах залишаються 34 неповнолітніх. Для порівняння — наприкінці березня їх налічувалося 96.

Нагадаємо, відсьогодні додаткові заходи безпеки планують застосувати поблизу кладовищ і на автошляхах. Зокрема, правоохоронці не допускатимуть людей до заборонених для відвідування цвинтарів.