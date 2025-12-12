Ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку. Ілюстративне фото від Вільного Радіо

До кінця року у Слов’янську проведуть ремонти ще у 59 спорудах, які постраждали через російські удари по місту. Управління ЖКГ Слов’янської міської ради без аукціону уклало чотири договори з КП “Благоустрій” на відновлення будівель у різних частинах міста.

Оголошення про вже проведену закупівлю послуг ремонту на вулицях Батюка, 14, Батюка, 16, Центральній, 23 та ще за 56 адресами журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Так, за 199 969,61 КП “Благоустрій” проведе поточні ремонти будинків та інших споруд за такими адресами:

в’їзд Володимира Сосюри, 1;

в’їзд Володимира Сосюри, 2;

в’їзд Володимира Сосюри, 3;

в’їзд Володимира Сосюри, 4;

в’їзд Володимира Сосюри, 5;

в’їзд Володимира Сосюри, 6;

в’їзд Володимира Сосюри, 7;

в’їзд Володимира Сосюри, 8;

вулиця Банківська, 278;

вулиця Банківська, 280;

вулиця Банківська, 282;

вулиця Готова, 151;

вулиця Григорія Данилевського, 211;

вулиця Енеїди, 16;

вулиця Літературна, 44;

вулиця Літературна, 50;

вулиця Локомотивна, 27;

вулиця Локомотивна, 33;

вулиця Локомотивна, 37;

вулиця Лугова, 119;

вулиця Лугова, 157;

вулиця Музейна, 30;

вулиця Тихого Олекси, 9;

вулиця Північна, 16;

вулиця Підгірна, 27;

вулиця Польова, 27;

вулиця Польова, 29;

вулиця Польова, 32;

вулиця Селянська, 13;

вулиця Селянська, 20;

вулиця Таврійська, 11;

вулиця Ярослава Мудрого, 83;

провулок Андріївський, 23;

провулок Андріївський, 26;

провулок Андріївський, 28;

провулок Тимофєєва Геннадія, 6;

провулок Тимофєєва Геннадія, 11;

провулок Тимофєєва Геннадія, 13;

провулок Тимофєєва Геннадія, 14;

провулок Тимофєєва Геннадія, 16;

провулок Тимофєєва Геннадія, 22;

провулок Тимофєєва Геннадія, 24;

провулок Довженка, 35;

провулок Василя Симоненка, 36;

провулок Дмитра Павличка, 36;

провулок Дмитра Павличка, 37;

провулок Дмитра Павличка, 38;

провулок Дмитра Павличка, 39;

провулок Дмитра Павличка, 42;

провулок Дмитра Павличка, 44;

провулок Дмитра Павличка, 47;

провулок Дмитра Павличка, 55;

провулок Михайла Драгоманова, 26а;

провулок Михайла Драгоманова, 28а;

провулок Михайла Драгоманова, 30;

провулок Червоної калини, 13.

За цими адресами планують забити 231 вікно плитами OBS, на 16 дахах покласти новий шифер та накрити ще 26 дахів брезентом. Окрім цього, частину вікон у цих будинках планують закрити плівкою.

На вулиці Батюка, 14 планують ремонт покрівлі, місцевому бюджету роботи обійдуться в 35 658 гривень. Там розберуть пошкоджений шифер на площі 108,1 метра квадратних, встановлять замість нього нове покриття, а також проведуть додаткові роботи.

На Батюка, 16 ремонт покрівлі обійдеться дорожче — у 139 262,40 гривень. Там постраждали загалом 339,9 метра квадратних шиферу, його розберуть та замінять на ціле покриття, проведуть решетування, встановлять лати й інші елементи.

Усувати руйнування, які виникли через обстріли, будуть і в будинку №23 на вулиці Центральній. Там руйнування є найбільшими з перелічених у матеріалі: пошкоджені 642 метри квадратні покрівлі. Розбитий шифер на цій площі замінять новим, а також проведуть інші роботи.

Джерелом фінансування всіх чотирьох закупівель, про які йдеться у матеріалі, є бюджет Слов’янської громади. Всі ремонти мають завершити до кінця 2025 року, йдеться в опублікованих договорах.

Нагадаємо, комунальники Краматорської міської ради шукають підрядників, які зможуть відремонтувати покрівлі трьох будинків у місті. В управлінні ЖКГ хочуть встигнути до кінця 2025 року. Ремонтні роботи заплановані на вулиці Ярослава Мудрого. Будинки раніше постраждали через обстріли російської армії.