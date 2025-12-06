Ілюстративне фото: oknatrust.com.uа

У Слов’янську відремонтують дах будинку, пошкодженого російськими обстрілами. Роботи в багатоповерхівці замовила міська військова адміністрація. Капітальний ремонт оцінили в 1,34 млн грн.

Цю закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли в системі Prozorro.

Відремонтувати мають покрівлю в багатоповерховому будинку на вул. Торській, 22, що постраждав під час бойових дій. Роботи виконуватимуть у грудні й завершити мають до кінця місяця.

Виконавцем обрали місцевого підприємця Сергія Бушина. Підряд йому віддали напряму без використання електронної системи.

Підприємець запропонував ціну, що дорівнює очікуваній вартості — 1 342 306 грн.

Що відомо про виконавця?

Сергій Бушин працює як ФОП із 1999 року. Основний вид його діяльності — будівельно-монтажні роботи.

За даними аналітичної системи YouControl, єдиним джерелом доходу підприємця з 2019 року є виключно державні закупівлі. За цей час він стабільно отримував контракти від місцевих органів влади.

Його річні доходи з державних закупівель були такими:

2021 рік — майже 7 млн грн,

2022 рік — близько 50 тис. грн,

2023 рік — 7,5 млн грн,

2024 рік — понад 3 млн грн,

2025 рік — вже 7,75 млн грн.

Усього через Prozorro ФОП отримав десятки контрактів на ремонтні та будівельні роботи, переважно у Слов’янській громаді.

Раніше ми писали, що у Слов’янській громаді замовили деревину й покрівельні матеріали, аби підготуватися до оборони.