У Слов’янську відремонтують дах будинку, пошкодженого російськими обстрілами. Роботи в багатоповерхівці замовила міська військова адміністрація. Капітальний ремонт оцінили в 1,34 млн грн.
Цю закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли в системі Prozorro.
Відремонтувати мають покрівлю в багатоповерховому будинку на вул. Торській, 22, що постраждав під час бойових дій. Роботи виконуватимуть у грудні й завершити мають до кінця місяця.
Виконавцем обрали місцевого підприємця Сергія Бушина. Підряд йому віддали напряму без використання електронної системи.
Підприємець запропонував ціну, що дорівнює очікуваній вартості — 1 342 306 грн.
Сергій Бушин працює як ФОП із 1999 року. Основний вид його діяльності — будівельно-монтажні роботи.
За даними аналітичної системи YouControl, єдиним джерелом доходу підприємця з 2019 року є виключно державні закупівлі. За цей час він стабільно отримував контракти від місцевих органів влади.
Його річні доходи з державних закупівель були такими:
Усього через Prozorro ФОП отримав десятки контрактів на ремонтні та будівельні роботи, переважно у Слов’янській громаді.
Раніше ми писали, що у Слов’янській громаді замовили деревину й покрівельні матеріали, аби підготуватися до оборони.