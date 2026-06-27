Ремонт даху. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Покрівлю житлового будинку на вулиці Корольова, 22 у Слов’янську відремонтують після пошкоджень від російських обстрілів. Капітальний ремонт замовили без проведення відкритих торгів, напряму з підрядником. За роботи заплатять майже півтора мільйона гривень із місцевого бюджету.

Інформацію про закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Роботи замовили в Управлінні житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації. Договір уклали напряму без використання електронної системи закупівель. Вартість договору склала 1 421 525 гривень без ПДВ.

За цю суму підрядник має повністю відремонтувати покрівлю будинку з дотриманням державних будівельних норм. Матеріали мають бути сертифіковані й відповідати чинним стандартам. Ціни на матеріали підрядник підтверджує аналізом ринку, а замовник має право перевірити, чи вони обґрунтовані.

Після завершення ремонту підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом трьох років і, якщо за цей час виявлять недоліки, повинен буде усунути їх власним коштом.

Завершити капітальний ремонт покрівлі мають до 31 липня 2026 року.

Виконати всі роботи погодився ФОП Олександр Будюхін. За даними аналітичної системи YouControl, він працює у сфері будівництва. Його доходи від державних закупівель формуються виключно коштом бюджетних контрактів — підприємець бере участь у державних закупівлях із 2018 року.

Лише від початку 2026 року Будюхін уже отримав державних замовлень на близько 2,65 млн грн — сім підрядів, усі від установ зі Слов’янська. У 2025 році сума контрактів склала 8,8 млн грн, а у 2024 році — 5,8 млн грн.

Раніше підприємець також співпрацював із закладами й комунальними підприємствами семи інших громад регіону, установами Донецької облради, регіональними філіями держустанов і Укрпоштою.

Раніше ми писали, що у Новодонецькому в амбулаторії відремонтують вікна, пошкоджені обстрілом.