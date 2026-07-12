Ремонт даху. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Поточний ремонт ще понад половини сотні житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів, планують провести у Слов’янську. Йдеться як про багатоквартирні, так і про приватні будинки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із закупівель на платформі Prozorro.

Перший договір передбачає поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресами: Банківська, 77; Василівська, 52; Свободи, 14, 16; Торська, 50, 52, 61; Тараса Шевченка, 5, 9, 11, 12; бульвар Лесі Українки, 3.

Другий тендер стосується приватних будинків за адресами: 6-го Вересня, 31; Володимира Івасюка, 103; Вчительська, 32, 58, 59, 60, 64, 68, 69, 73, 74, 76; Дмитра Мілютенка, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26; Незалежності, 100; Зв’язку, 7, 9, 16, 18; Луцька, 19, 25; Максима Кривоноса, 2, 7, 8, 9; Новаторів, 12; Цілинна, 12; Олекси Тихого, 22; провулки Університетський, 13 та Далекий, 10.

Обидві закупівлі стосуються ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Однак які саме роботи проведуть у кожному з будинків — у тендерній документації не уточнюють.

Замовником робіт є Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації. Загальна вартість двох договорів становить майже 350 тисяч гривень, які спрямують із місцевого бюджету за програмою відновлення пошкодженого житлового фонду.

Виконуватиме роботи комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”. За даними аналітичної системи YouControl, підприємство працює з 2003 року, його очолює Андрій Кішкін, а засновником є Слов’янська міська рада. Основний вид діяльності КП — надання ландшафтних послуг. Станом на березень 2026 року підприємство мало 223 працівники.

Обидва договори підписали 8 липня 2026 року, а завершити ремонт підприємство має до 30 грудня 2026 року.

Раніше ми писали, що у Слов’янську відремонтують пошкоджену обстрілами покрівлю багатоповерхівки на вулиці Корольова.