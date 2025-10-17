Підтримати
У Слов’янську виділили нагороди дев’ятьом пара спортсменам та їхнім тренерам за міжнародні успіхи

В'ячеслав Попович
Слов’янська міська ВА опублікувала нове розпорядження про виплату грошової винагороди спортсменам і тренерам із громади, які здобули медалі на чемпіонаті світу з пара плавання, чемпіонаті світу із шосейного пара велоспорту та кубку світу з пара спортивних танців. Загальна сума цих виплат — 71 тис. грн. Розповідаємо, кого та як підтримали.

 

Відповідне розпорядження начальника Слов’янської міської ВА Вадима Ляха доступне на офіційному сайті міської ВА.

Так, срібний призер чемпіонату світу із шосейного пара велоспорту (30-31 серпня, м. Ронсе, Бельгія) Єгор Дементьєв отримає 10 тис. грн.

Срібні призери чемпіонату світу з пара спортивних танців (03-08 вересня, м. Ористано, Італія) — Сніжана та Володимир Керничні — отримають по 6 тисяч гривень винагороди, а їхня тренерка, Олена Харченко, — 3 тисячі гривень.

Винагороди також отримають троє призерів чемпіонату світу з пара плавання, який тривав від 17 по 28 вересня у Сінгапурі (Республіка Сінгапур). Срібному призеру змагання, Ігорю Німченку, виділили 10 тис. грн, а Артему Олійнику та Андрію Трусову, які є переможцями чемпіонату, передбачили по 12 тис. грн винагороди кожному. Окрім цього, Світлана та Андрій Казначеєві, які є тренерами призерів чемпіонату, отримають по 6 тис. грн.

