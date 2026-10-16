У Слов’янську з-під завалів дістали тіло загиблої напередодні місцевої жительки | Вільне Радіо

Наслідки обстрілів Слов'янська, фото: Вадим Лях

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Жителька Слов’янська загинула 14 жовтня. Внасділок обстрілу вона опинилась під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Їй було 52 роки. Також стало відомо про трьох поранених слов’янців.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, протягом 15 жовтня росіяни били по місту із різних видів зброї. Пошкоджені приватні будинки, автівки, магазин.

“У Словʼянську отримали поранення три людини. Два чоловіки госпіталізовані, одному допомога надана амбулаторно”, — зазначив Вадим Лях.

Крім цього, з-під завалів зруйнованого 14 жовтня підʼїзду багатоповерхівки, деблокували тіло загиблої жінки. Їй було 52 роки.

Нагадаємо, у Краматорську внаслідок обстрілу загинув комунальник.