Де лінія фронту в Донецькій області 16 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області, 15 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У Донецькій області минула чергова доба під російськими обстрілами: загалом поліція нарахувала 1 104 атаки по підконтрольній частині регіону із різних видів зброї. Влучання фіксували не лише на лінії фронту, але і по житлових кварталах регіону: серед місцевих мешканців загинули двоє людей. Ще одна — зазнала поранень.

Загиблі й поранена були у Слов’янську

За даними поліції, 15 вересня на Донеччині під вогнем були міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Новодонецьке, села Золоті Пруди, Іверське, Хрестище.

У Слов’янську через обстріл загинули двоє цивільних мешканців, ще одна людина поранена. Раніше начальник міської військової адміністрації Вадим Лях заявляв, що загиблі — чоловік 1972 року народження, а також 73-річна жінка. Поранень внаслідок обстрілу зазнала ще одна літня мешканка — їй 69. За добу у місті пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків та дві господарські споруди.

По Краматорську росіяни били FPV-дронами — пошкоджені багатоквартирний будинок та цивільне авто.

На Новодонецьке росіяни скинули шість 250-кілограмових авіабомб — там понівечені 24 багатоквартирні будинки, заклад освіти та два авто.

У Біленькому за добу постраждали 13 приватних будинків, у Красноторці — об’єкт інфраструктури, у Золотих Прудах — заклад освіти. Ще 13 осель пошкоджені у Іверському після влучання КАБу.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 56 — житлові будинки, підрахували у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували по Білозерському, Петрівці та Шостаківці.

Найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти вісім разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого. Українським військам вдалося відбити ці спроби просунутися;

у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Миколаївки російські військові провели сім штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Юрківки;

18 атак відзначали на Костянтинівському напрямку . Загарбники штурмували в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Новогригорівки та Довгої Балки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 43 атаки. Російські сили атакували в районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також у напрямках Софіївки, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Степів, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Водянського, Красноподілля, Новофедорівки та Василівки.

Нагадаємо, 24 бригада імені короля Данила розпочала зйомки повнометражного документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. За заявами творців, стрічка покаже трансформацію прифронтового міста, яке змінюється під ударами російської армії.