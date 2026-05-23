Загородження колюче-ріжуче спіральне типу "Єгоза".

Управління ЖКГ Словʼянської міської ВА уклало дві угоди на постачання інженерних загороджень для потреб оборони громади. Обидві закупівлі провели без відкритих торгів через нагальні потреби військових. Одна з компаній-підрядників до цього не мала досвіду оборонних закупівель. Друга, хоч і вигравала подібні тендери, може бути причетною до постачання колючого дроту за завищеними цінами.

Відповідні закупівлі журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі державних закупівель Prozorro.

Обидві закупівлі провели без застосування відкритих торгів. У тендерній документації влада пояснює це загостренням бойових дій та потребою у підготовці громади до оборони.

“Існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі товару для виконання заходів із захисту (у тому числі об’єктів критичної інфраструктури) та оборони території громади”, — йдеться в опублікованих документах.

Підставою для закупівель влада називає запит військової частини.

Підряд на “Єгозу” отримала компанія, яка раніше постачала лише інструменти для ремонту

За 5 мільйонів 247 тисяч гривень Словʼянська міська ВА придбала 1500 одиниць спірального колючо-ріжучого барʼєра типу “Єгоза”. Постачальником обрали харківське ТОВ “Індастріал маркет”. Це перша оборонна закупівля цієї фірми — всі її попередні підряди стосувалися постачання інструментів для тюрем і СІЗО.

За даними аналітичної системи YouControl, компанію зареєстрували у грудні 2024 року. Її статутний капітал становить 100 тисяч гривень, а офіційно у штаті працюють троє людей.

Основним видом діяльності компанії є неспеціалізована оптова торгівля. Водночас серед додаткових видів діяльності фірми є видобування сирої нафти та природного газу.

Єдиною власницею та директоркою компанії є киянка Вікторія Костилєва. Перевірок державними органами та судових справ щодо фірми наразі немає.

Цьогоріч компанія вже взяла участь у трьох державних тендерах. Загальна сума укладених контрактів натепер становить близько 5,8 мільйона гривень. Торік компанія брала участь у п’яти закупівлях. Загальна сума контрактів тоді склала близько 467 тисяч гривень.

Поставити товар мають до кінця травня 2026 року.

Дротяні перешкоди має поставити компанія-фігурант кримінальних справ про завищення цін на оборонних закупівлях

Ще 7 мільйонів 185 тисяч гривень витратять на тисячу комплектів малопомітних дротяних перешкод. Цей підряд отримало ТОВ “Будінвест торг компані” з Краматорська. Поставити продукцію також мають до 31 травня 2026 року.

Компанію зареєстрували у листопаді 2021 року. Її статутний капітал становить 300 тисяч гривень, а офіційно у штаті працюють шестеро людей.

Основний вид діяльності фірми — неспеціалізована оптова торгівля. Серед додаткових видів діяльності є лісопильне виробництво, а також виробництво фанери й деревних плит.

Тендер на малопомітні перешкоди — поки що єдиний, який виграла компанія у 2026 році. Водночас минулий рік був для неї найбільш прибутковим: тоді фірма заробила на державних замовленнях понад 228 мільйонів гривень. Серед виграних тендерів майже всі стосувалися оборонної сфери.

Однак саме ці закупівлі привернули увагу правоохоронців: у системі зафіксовані чотири кримінальні судові документи щодо компанії. Три з них датовані квітнем 2026 року, ще одне засідання призначене на 21 травня 2026 року.

У матеріалах розслідування йдеться, що фірма могла входити до кола підприємств, які за завищеними цінами постачали колючий дріт для оборонних укріплень у Донецькій області.

Окремо зазначається, що, за підрахунками податкових органів, через “Будінвест торг компані” з бюджету могли спрямувати понад 23 мільйони гривень з ознаками можливих порушень у фінансових операціях.

Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували, які оборонні закупівлі проводили на Донеччині за перші місяці 2026 року.