У Соледарській громаді погодили компенсації ще за сім зруйнованих будинків: що відомо

Соледарська громада після вторгнення. Фото з російських джерел

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Соледарська міська військова адміністрація 12 та 19 жовтня затвердила ще вісім рішень профільної комісії з питань компенсацій за зруйноване житло: відповідь сімом власникам нерухомості була позитивною, вони отримають сертифікати “єВідновлення”. Водночас одній людині у компенсації відмовили.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської міської військової адміністрації №378р та №384р.

Найбільше компенсацій цього разу отримають вихідці із Міньківки — загалом чотири сертифікати. Ще по одному виділили власникам будинків у Васюківці й Діброві. Відмовили у наданні сертифіката одному заявнику із Никифорівки.

Перелічені населені пункти належать до території активних бойових дій, тому українське законодавство дозволяє обстежувати житло там дистанційно: а підставі фото- та відеоматеріалів, зокрема знятих дронами. Станом на 22 жовтня Дистанційне обстеження житла ще можна проводити у наступних селах:

Бондарне;

Васюківка;

Голубівка;

Діброва;

Липівка;

Міньківка;

Никифорівка;

Оріхово-Василівка;

Пазено;

Привілля;

Федорівка Друга;

Хромівка.

Загалом за жовтень 2026 року у громаді вже погодили вісім компенсацій за зруйноване житло.

Нагадаємо, станом на жовтень 2026-го у Соледарській громаді звання “Почесний громадянин” надали 37 загиблим військовим. Більшість з них відзначили у вересні цьогоріч, а двох — торік. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про кого саме йдеться.