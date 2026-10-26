У Соледарській громаді ще двоє власників житла отримають компенсації “єВідновлення”

Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Місцева влада Соледарської громади погодила ще два позитивні рішення місцевої комісії з надання компенсацій за зруйноване житло — двоє власників будинків у Міньківці та Привіллі отримають сертифікати “єВідновлення”. Загалом за жовтень місцева військова адміністрація погодила вже 10 таких компенсацій.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №394р.

Міньківка та Привілля входять до тієї частини Соледарської громади, яку український уряд офіційно вважає територією активних бойових дій, а не зоною тимчасової окупації. Серед іншого, це дозволяє проводити в обох селах обстеження житла у дистанційному режимі: на підставі фото- та відеодоказів руйнування будинків.

Станом на 26 жовтня у зоні активних боїв з-поміж населених пунктів громади офіційно перебувають села: Бондарне, Васюківка, Голубівка, Діброва, Липівка, Міньківка, Никифорівка, Оріхово-Василівка, Пазено, Привілля, Федорівка Друга та Хромівка.

Нагадаємо, дітлахів і підлітків від 7 до 18 років із Соледарської громади запрошують на безкоштовний 21-денний відпочинок у межах проєкту “Карпатська зміна”. Учасники проживатимуть на заході України, долучатимуться до спортивних і виховних заходів та зможуть отримати психологічну підтримку. Журналісти Вільного Радіо розповідали в окремому матеріалі, хто і як може взяти участь у проєкті.