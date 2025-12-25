Рятувальники евакуювали зі Святогірська чоловіка, 24 грудня 2025 рік. Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники евакуаційної групи “ФЕНІКС” спільно з поліцейськими вивезли чоловіка з прифронтового Святогірська на Донеччині. Його доставили до більш безпечного місця.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Евакуацію провели протягом минулої доби, 24 грудня. У службі зазначають, що рятувальні операції тривають щодня, зокрема й у святкові дні.

Чоловіка вивезли з прифронтового міста Святогірськ рятувальники разом з представниками Нацполіції.

“Виїжджати з небезпечних територій ніколи не пізно. Навпаки — це важливий крок до спокою, тепла та збереженого життя. Евакуація триває — скористайтеся нею”, — закликають у ДСНС Донеччини.

Рятувальники евакуювали зі Святогірська чоловіка. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, на кінець грудня 2025-го у зоні примусової евакуації Донецької області побільшало дітей — тепер звідти мають вивезти 794 неповнолітніх. Кількість зросла, оскільки під примусовий виїзд тепер підпадають окремі населені пункти Святогірської, Миколаївської та Андріївської громад.

Раніше ми також писали про кількість людей, які скористалися послугами транзитного шелтера у Павлограді. За понад рік таких людей нарахували близько 40 тисяч.