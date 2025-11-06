Відправлення від Укрпошти. Ілюстративне фото: Укрпошта

З 7 листопада через безпекову ситуацію у Святогірську більше не працюватиме стаціонарне відділення Укрпошти. Однак за можливості місцевим планують запропонувати інші варіанти обслуговування.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомив керівник Донецької дирекції Укрпошти Максим Сутковий.

Посадовець розповів, що стаціонарне відділення поштового оператора мало неабиякий попит, адже банки в місті не працювали. Проте, через безпекову ситуацію, після консультацій із військовою адміністрацією його вирішили закрити на невизначений період.

“Ми вимушено зачиняємо відділення у Святогірську, щоб не наражати на небезпеку ні наших співробітників, ні клієнтів. Ми намагаємось за останні два дні зробити всі соціальні виплати, прийняти, видати всі відправлення. Надалі ми будемо в тісній співпраці з військовою адміністрацією дивитись на ситуацію і за можливості розглядати варіанти обслуговування пересувним відділеннями”, — пояснив Максим Сутковий.

За його інформацією, наразі на підконтрольній території Донеччини щодня курсують шість пересувних відділень Укрпошти. Якщо безпекова ситуація дозволить, до них можуть додати нові, але наразі перемовини щодо цього ще тривають. У разі появи таких відділень, жителів громади повідомлять про це на офіційних каналах органів влади та самої Укрпошти.

“Якщо безпека не буде дозволяти, всі мешканці Святогірської громади зможуть отримувати послуги в будь-яких відділеннях, як стаціонарних, так і пересувних, на території Донецької та Харківської областей. Ми знаємо, що деякі мешканці вже отримують їх в Ізюмській громаді, у наших відділеннях у Слов’янську. Тому ми підлаштовуємось, але безпека наших клієнтів і співробітників — це головне”, — додає посадовець.

