Станом на зараз прифронтовому Святогірську залишаються близько 500 цивільних мешканців. У місті фіксують обстріли та перебої з електро- і водопостачанням, а також ускладнену логістику через близькість фронту.
Про ситуацію в громаді йдеться у репортажі “Суспільне Донбас”.
За словами начальника Святогірської МВА Володимира Рибалкіна, лінія фронту проходить приблизно за 10 кілометрів від міста. Попри заяви про можливий “режим тиші”, у громаді продовжують фіксувати вибухи та роботу російської артилерії.
У Святогірську досі немає централізованого водопостачання, а електромережі регулярно зазнають пошкоджень через обстріли. Ремонтні бригади відновлюють живлення, у періоди знеструмлення використовуються генератори.
Автозаправні станції в місті не працюють, пальне для генераторів доставляють з інших населених пунктів.
У громаді продовжують роботу кілька магазинів. Продукти й товари першої потреби завозять з урахуванням безпекової ситуації.
Нагадаємо, напередодні з прифронтових сіл Святогірської громади евакуювали сімох жителів, серед них — літні люди.