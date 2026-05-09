Станом на зараз прифронтовому Святогірську залишаються близько 500 цивільних мешканців. У місті фіксують обстріли та перебої з електро- і водопостачанням, а також ускладнену логістику через близькість фронту.

Про ситуацію в громаді йдеться у репортажі “Суспільне Донбас”.

За словами начальника Святогірської МВА Володимира Рибалкіна, лінія фронту проходить приблизно за 10 кілометрів від міста. Попри заяви про можливий “режим тиші”, у громаді продовжують фіксувати вибухи та роботу російської артилерії.

У місті армія РФ застосовує:

керовані авіаційні бомби;

ударні безпілотники та дрони зі скидами;

засоби дистанційного мінування.

У Святогірську досі немає централізованого водопостачання, а електромережі регулярно зазнають пошкоджень через обстріли. Ремонтні бригади відновлюють живлення, у періоди знеструмлення використовуються генератори.

Автозаправні станції в місті не працюють, пальне для генераторів доставляють з інших населених пунктів.

У громаді продовжують роботу кілька магазинів. Продукти й товари першої потреби завозять з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, напередодні з прифронтових сіл Святогірської громади евакуювали сімох жителів, серед них — літні люди.