Голову АМКУ Павла Кириленка хочуть звільнити постановою у Верховній Раді: що відомо

Ексочільника ДонОДА Павла Кириленка, який нині обіймає посаду голови Антимонопольного комітету, хочуть звільнити через постанову в Верховній Раді. Проєкт такого документа вже зареєстрували.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з картки №14099 на сайті Верховної Ради.

Постанову про звільнення ексочільника Донецької ОДА Павла Кириленка з його теперішньої посади — голови Антимонопольного комітету — зареєстрували 3 жовтня.

Ініціатором документа виступив Максим Павлюк — заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від “Слуги народу”. У пояснювальній записці до постанови він зазначає:

“Враховуючи останні події, а також наявність інформації щодо відкритих кримінальних проваджень відносно Кириленка Павла Олександровича, що викликало суспільний резонанс в медіапросторі, наявність ряду журналістських розслідувань, імовірного конфлікту інтересів, вважаю, що є всі підстави для розгляду питання щодо його звільнення із займаної посади”.

Зазначимо, що після реєстрації проєкт постанови проходить через кілька етапів. Спочатку його направляють до відповідного комітету Верховної Ради для попереднього розгляду та підготовки рекомендацій. Далі проєкт виносять на обговорення нардепам, які можуть внести поправки, а після — голосування.

Що відомо про справу голови АМКУ Павла Кириленка

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Згодом, на прохання його захисту, запобіжний захід пом’якшили, щоб він міг виконувати свої службові обов’язки.

Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні неправдивих відомостей.

Спершу Павла Кириленка звинувачували у незаконному збагаченні та порушенні правил декларування майна. За версією слідства, він реєстрував нерухомість та елітний транспорт на рідних своєї дружини, щоб приховати незаконно отримані активи.

Офіційне розслідування проти посадовця почали після матеріалу проєкту “Схеми” від “Радіо Свобода”, який вийшов у березні 2024-го.

На засіданні 15 серпня 2024-го прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 мільйонів гривень. За словами представниці САП, позиція сторони звинувачення не змінилися.

Згодом Вищий антикорупційний суд не задовольнив апеляцію прокурорки, яка просила тримання під вартою для ексочільника Донецької ОВА та чинного голови АМКУ Павла Кириленка. Раніше за нього внесли 30 мільйонів гривень застави.

4 червня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвоката голови АМКУ та ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка. Йому зменшили розмір застави до 25 мільйонів гривень, але відмовили у проханні виїздити службові відрядження за кордон. Кириленка підозрюють в незаконному збагаченні на понад 70 мільйонів гривень та декларуванні недостовірної інформації.

5 червня Павло Кириленко отримав другу підозру, тепер — за незаконне збагачення. Підозру отримала і його дружина Алла — за пособництво у незаконному збагаченні.

3 липня ВАКС у 37 разів зменшив розмір застави для дружини ексочільника ДонОВА.

23 липня НАБУ завершило розслідування у вже другій справі щодо чинного голови Антимонопольного комітету України та ексголови Донецької ОВА Павла Кириленка. Слідчі стверджували, що посадовець не задекларував 20 об’єктів нерухомості, а також автомобіль.

12 серпня 2025 року ВАКС відмовив прокурору у задоволенні клопотання та не усунув Кириленка від виконання посадових обов’язків.