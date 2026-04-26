Вʼїзд у село Званівка, Донецька область. Архівне фото: Вільне Радіо

У Званівській громаді, яку наприкінці березня 2026 року офіційно визнали окупованою, за програмою “єВідновлення” нарахували понад 537,6 млн грн компенсацій за зруйноване майно. Водночас десятки заяв досі не розглянули.

Такі дані журналістам Вільного Радіо надали у Званівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Скільки грошей і скільком людям нарахували за зруйноване житло у Званівській громаді

Загалом компенсації за державною програмою “єВідновлення” отримали 430 мешканців Званівської громади. Сума нарахованих виплат склала 537,6 млн грн.

У 2023 році виплат не було. У 2024 році 25 людей отримали 23,2 млн грн за зруйновані домівки, шістьом заявникам відмовили. Найбільше компенсацій мешканцям громади нарахували у 2025 році — понад 304,7 млн грн. Отримувачів було 287, а 15 людям відмовили у виплатах.

У 2026 році профільна комісія встигла розглянути й погодити компенсації за зруйноване житло 118 мешканцям Званівської громади на суму 209,6 млн грн. Дев’ятеро отримали відмови.

Що з нерозглянутими заявами у Званівській громаді

Усі шість сіл Званівської громади офіційно визнали окупованими 31 березня 2026 року. Поки громада мала статус території активних бойових дій, мешканці могли претендувати на компенсації за зруйноване майно, бо працював механізм дистанційного обстеження.

Станом на 1 квітня 2026 року в реєстрі залишаються 48 заяв, які досі не розглянула комісія. Усі вони мають статус “очікує обробки” — тобто рішення про виплату або відмову ще не ухвалили.

Нагадаємо, в Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях Донеччини призупинили розгляд більш як половини заяв за знищене житло на прифронтових територіях. Дмитро Лубінець зазначив, що проблема в механізмі дистанційного обстеження.