Обстріл Званівки на Донеччині у вересні 2024 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

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Від 24 лютого 2022 року у Званівській сільській громаді загинули не менш як 26 людей, ще понад 50, зокрема дитина, зазнали поранень через атаки з боку армії країни-агресорки. Цими даними на червень 2026 року володіла влада громади, однак вона уточнює, що вони інформація не є вичерпною.

Про це у відповіді на запит журналістів Вільного Радіо повідомили у Званівській сільській військовій адміністрації.

“Дані про загиблих та поранених не є вичерпними та можуть уточнюватися, зокрема з огляду на умови воєнного стану, безпекову ситуацію та обмежену можливість перевірки окремих фактів на місцях”, — заявили у Званівській сільській військовій адміністрації.

Зазначимо, від лютого 2026 року всі шість населених пунктів Званівської громади офіційно перебувають в окупації, що ускладнює доступ до інформації щодо жертв серед цивільних.

З наближенням лінії фронту мешканці громади могли гинути не лише через удари далекобійною зброєю, але і через вогонь зі стрілецької зброї. Так, у жовтні 2025-го правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо ймовірного розстрілу росіянами цивільних у Званівці Бахмутського району. Мешканка Званівки, яка пережила постріл в обличчя, заявила, що загарбники розстріляли її синів та чоловіка, а також двох сусідів.

У Званівській сільській військовій адміністрації є дані про загибель двох мешканців громади, які померли вже після виїзду за її межі через “обставини, пов’язані з бойовими діями”.

Нагадаємо, українська влада визнала тимчасово окупованими всі шість сіл Званівської громади Бахмутського району Донеччини. Відповідні зміни з’явилися в найновішій версії офіційного переліку від 31 березня 2026 року. Раніше жоден із цих населених пунктів не мав такого статусу — тепер окупованою стала вся громада одразу.