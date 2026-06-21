Україна отримає 140 млн євро — це гроші на житлові програми для ветеранів та деяких ВПО з ТОТ

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив дві заявки України загальним обсягом 140 мільйонів євро. Ці гроші дозволять надати житлову підтримку понад 3 500 українським родинам — ветеранам війни та деяким ВПО, які втратили свої домівки на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Там розповіли, найбільший обсяг фінансування — 80 мільйонів євро — спрямують на підтримку ВПО з тимчасово окупованих територій. Завдяки цим коштам протягом двох років зможуть забезпечити близько 2 тисяч житлових ваучерів для придбання власного житла. Перший транш на 40 мільйонів євро Україна отримає вже у вересні 2026 року.

Програма орієнтована на людей, які через війну втратили свої домівки. На першому етапі таку житлову підтримку отримують учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Решту 60 мільйонів євро спрямують на окрему ініціативу із забезпечення житлом ветеранів війни. Завдяки коштам позики та револьверному механізму фінансування вони зможуть отримати близько 1 500 пільгових кредитів на придбання власної оселі. З них понад 1 100 кредитів профінансують безпосередньо коштом коштів БРРЄ, ще понад 450 — завдяки повторному використанню повернутих коштів.

Нагадаємо, усю корисну інформацію щодо компенсацій за зруйноване житло й житлових ваучерів, зокрема, журналісти Вільного Радіо зібрали в посібнику.