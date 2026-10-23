Україна повернула з окупації сімох цивільних, серед них — мати з дитиною, які прибули з Маріуполя

Омбудсман Лубінець під час спілкування із повернутими з окупації українцями. Скриншот із відео, опублікованого Офісом уповноваженого ВРУ з прав людини

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У межах домовленостей про взаємний обмін цивільними на підконтрольну територію України у п’ятницю, 23 жовтня, прибули семеро людей. Ще семеро — виїхали до Росії за програмою возз’єднання родин від Червоного Хреста.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмін став можливий після перемовин з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, для цього застосували гуманітарний канал комунікації.

Серед повернених українців — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда та інсульт, а також має інші хвороби. Обом забезпечили спеціальні умови транспортування через їхній стан здоров’я.

Також додому повернулася молода жінка з дитиною, стверджує омбудсман Дмитро Лубінець. На початку повномасштабного вторгнення вона тимчасово перебувала в Маріуполі, через бойові дії й окупацію міста не могла повернутися до своєї родини. Головною перешкодою для виїзду на підконтрольну територію стали документи дитини. Дмитро Лубінець стверджує, що як мати, так і дитина потребують психологічної підтримки.

Родичі людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях України або в Росії, можуть звернутися по допомогу до Офісу омбудсмана за наступними номерами:

1678;

+38 (044) 299 74 08 (з-за кордону);

+38 093 406 80 17 (з тимчасово окупованих територій, WhatsApp, Viber, Telegram);

Також для зв’язку доступні електронна пошта: [email protected] та електронний кабінет на сайті Офісу.

Нагадаємо, напередодні у ГУР повідомили, що упродовж перших десяти днів жовтня російські силовики спільно з ФСБ провели черговий етап операції “Нелегал-2026” на тимчасово окупованих територіях України. Під час рейдів вони виявляють людей, які не отримали російського громадянства.