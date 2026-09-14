Скільки полонених та дітей вдалося повернути Україні на вересень 2026 року

Українські полонені повертаються додому. Фото: Володимир Зеленський

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на 13 вересня 2026 року Україні вдалося повернути з російського полону або заручництва 9 726 своїх дорослих громадян: серед них 8 823 — військові, а ще 903 — цивільні. Паралельно число повернутих дітей, які були депортовані або примусово переміщені Росією, вже досягло 2 573.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначимо, станом на 7 травня 2025 року було відомо про повернення до України 4757 військовополонених за час відкритої війни. З того часу їх побільшало на понад чотири тисячі.

Зросла і кількість дітей, яких вдалося повернути з Росії або окупованої території. 8 липня їх було 2 353, повідомляв Дмитро Лубінець в телеефірі. За близько два місяці їх кількість зросла до 2 573, тобто на 220 дітей.

“Але сьогодні ще багато наших людей — у руках нелюдського ворога. За кожним із них — родина, яка чекає. Їх потрібно повернути. І зробити це потрібно зараз, поки вони живі”, — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини на саміті Ukraine Action, організованому Американською коаліцією за Україну.

Нагадаємо, у 2026-2027 навчальному році мережа освіти Бахмута налічуватиме близько 1,9 тисячі дітей. Йдеться як про вихованців дитсадків, так і учнів місцевих шкіл. Також у закладах вдалося зберегти інклюзивні класи.