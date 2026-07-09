Україні вдалося повернути з окупації вже 2 353 дитини, — Дмитро Лубінець

Діти з Донецької області на відпочинку в оздоровчому комплексі “Перлина Донеччини”, червень 2024 року. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні на 8 липня вже вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій 2 353 дитини.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“На сьогодні [8 липня] нам вдалося повернути 2353 українські дитини. Проблематика залишається та ж сама – позиція Росії, яка не хоче повертати українських дітей, попри те, що діти, яких ми повертаємо, у більшості випадків мають батьків, родичів на території нашої держави”, — заявив уповноважений.

Він вважає, що країна-агресорка блокує процес повернення дітей, аби використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії. Їх і надалі примушують приймати російську ідентичність, а також змінюють їм документи.

“Думаю, що весь світ бачить, що Росія максимально блокує процес повернення українських дітей – вони хочуть використовувати їх як ресурс для мобілізації до майбутньої російської армії. Дітям масово змінюють документи, змушують говорити російською мовою, ідентифікувати себе як росіян”, – каже Дмитро Лубінець

Станом на 17 червня кількість повернутих дітей становила 2 274 — про це омбудсман заявляв в інтерв’ю “Армія FM” Відтоді, менш ніж за місяць, показник зріс на 79.

Нагадаємо, станом на 8 липня, на підконтрольній українському уряду території Донецької області залишаються 7147 дітей, з них троє — у зоні активних бойових дій — у Миколаївці. У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, разом з батьками чи законними представниками залишаються 270 дітей із 230 сімей.